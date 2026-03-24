Tierheim-Besucher interessieren sich nicht für Hund Sony: Ein Zuhause wäre das größte Geschenk für ihn
Bergheim - Schon seit geraumer Zeit wird Tierheim-Hund Sony von den Besuchern übersehen, das soll sich nun aber endlich ändern: Das Tierheim Bergheim bei Köln sucht ein liebevolles Zuhause für seinen Schützling.
Wie die Bergheimer Tierretter auf ihrem Instagram-Kanal berichteten, lebt Sony nun schon eine ganze Weile im Rheinland, nachdem er vor einiger Zeit aus dem Partnertierheim in Rumänien nach Bergheim gekommen war.
Seither hatten die Mitarbeiter gehofft, dass sich schnell neue Besitzer für den lieben Mischling finden lassen, doch bislang konnte ihr Schützling leider kein einziges Besucher-Herz erobern, obwohl Sony ein wirklich toller Hund ist.
Dass er bislang derart wenig Beachtung geschenkt bekommen hat, liegt wohl an seinem schüchternen Wesen. Denn nach Angaben seiner Pfleger wird Sony immer übersehen, weil er den Besuchern nicht wie andere Artgenossen schöne Augen macht, sondern bei neuen Begegnungen erst einmal zur Salzsäule erstarrt.
"Dann heißt es immer wieder, dass kein Funke überspringe", berichteten die Tierretter, die sich von Herzen wünschen würden, dass ihr Schützling endlich in ein liebevolles Zuhause ziehen darf bei Menschen, die nicht gleich bei der ersten Begegnung "ein Feuerwerk der Emotionen erwarten".
Seit Jahren im Tierheim Bergheim: Hund Sony wartet schon ewig auf eine neue Chance
Abgesehen von seiner schüchternen Art ist Sony ein wahrer Traumhund, der unglaublich verschmust und auch lustig sei, wenn das Eis zwischen ihm und den Menschen erst einmal gebrochen ist. Auch mit anderen Hunden kommt die vier Jahre alte Fellnase bestens zurecht.
Die Tierretter hoffen, dass der Mischling dem Tierheim bald endlich den Rücken kehren und in ein neues Leben starten kann. "Ein Leben an der Seite eines netten Artgenossen wäre das größte Geschenk für ihn", hieß es seitens der Pfleger.
Wer den lieben Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Sony gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Instagram/tierheim_bergheim