Junger Dogo Argentino mit trauriger Vergangenheit: Wird für Ghost endlich alles gut?

Frankfurt am Main - Ein schönes Leben blieb dem ein Jahr alten Dogo Argentino bislang verwehrt. Doch jetzt soll für Ghost endlich alles gut werden.

Ghost kam nach einer Sicherstellung ins Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Der junge Rüde kam nach einer Sicherstellung ins Tierheim in Frankfurt, weshalb auch über sein Vorleben so gut wie gar nichts bekannt ist. Viel gekümmert hat man sich um Ghost aber bislang wohl nicht. Denn der Hund beherrscht keine Grundkommandos, ist nicht stubenrein und hat auch noch nicht gelernt, an der Leine zu gehen.

Das will der laut dem Tierheim sehr offene und neugierige Rüde aber alles noch lernen. Allerdings bedarf es dazu eben erst einmal ausreichend Zeit und Geduld. Außerdem heißt es auf der Webseite des Tierheims, dass Ghost als Dogo Argentino sehr willensstark sei und deshalb klare Strukturen benötige. Deshalb möchte ihn das Tierheim auch nur an Menschen mit einer gewissen Hundeerfahrung abgeben.

Ob der Rüde ohne Probleme im Auto mitfährt oder auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann, ist nicht bekannt und müsste gegebenenfalls mit ihm ebenfalls in kleinen Schritten eingeübt werden.

Mit Katzen oder anderen Hunden verträgt sich Ghost übrigens nicht. Im Haushalt lebende Kinder sollten nicht jünger als 16 Jahre und körperlich in der Lage sein, Ghost halten zu können, wenn dieser an der Leine zieht.