Ihre schwangere Mama landete im Tierheim, jetzt suchen die putzigen Kleinen ein Zuhause

Frankfurt am Main - Putziger geht's ja gar nicht mehr! Für diese drei drolligen und gerade mal zwei Monate alten Chihuahua-Welpen sucht das Tierheim in Frankfurt gerade ein neues Zuhause!

Welpen-Alarm im Frankfurter Tierheim: Jetzt suchen die süßen Kleinen ein neues Zuhause. Einzig eines der Mädchen - vorne rechts - ist bereits reserviert. © Tierschutzverein Frankfurt und Umgebung von 1841 e.V.

Die süßen Kleinen - die Jungs Nacho (gestromt) und Siro (cremefarben) sowie ihr Schwesterchen Moon (ebenfalls cremefarben) - kamen im Tierheim zur Welt, da ihre Mutter wegen Überforderung von ihrem vorherigen Halter abgegeben worden war.

Eine weitere Schwester ist bereits reserviert. Und im Tierheim ist man sich ziemlich sicher, dass auch ihre Geschwister bald von liebevollen Menschen adoptiert werden.

Allerdings betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frankfurter Tierheims, dass die Welpen nur an ein Zuhause vermittelt werden, in dem genügend Zeit vorhanden ist, um die Hündchen auch artgerecht zu erziehen.

Denn natürlich müssen die Kleinen noch ganz viel lernen. Zunächst gehe es erst einmal darum, den Welpen langsam beizubringen, stubenrein zu sein und an der Leine zu laufen. Auch müssten sie sich in aller Ruhe an ihr neues Umfeld gewöhnen. Danach könne dann damit begonnen werden, die Grundkommandos zu üben.