Tierheim hegt heftigen Verdacht um Notfall-Hündin Nelly: Wurden Retter verarscht?

Mit ganz vielen Fragezeichen im Kopf kam Nelly wie aus dem Nichts ins Tierheim. Haben ihre Ex-Besitzer das Tierheim verarscht? © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

In gewohnt emotionaler und empathischer Manier meldeten sich die Tierretter am gestrigen Sonntag bei ihren 50.000 Fans zu Wort und stellten Notfall Nelly vor.

Das Besondere an der Vierbeinerin? Die Hintergründe ihrer Abgabe könnten kurioser nicht sein! "Eine Familie brachte Nelly, wie wir sie nennen, ins Tierheim und erklärte, sie in Much gefunden zu haben" - so weit, so gut.

Folglich soll die Fellnase - ohne den Hauch einer Idee, um welche Rasse es sich handeln könnte - samt Geschirr nach Dellbrück gebracht worden sein. "Als wir die Geschichte anzweifelten, bekamen wir zur Antwort, man fühle sich 'verarscht' und wolle doch nur helfen", teilte das Tierheim mit.

Unbeirrt von den möglichen Flunkereien nahm das Tierheim die nach eigenen Aussagen völlig gestresste Hündin "schließlich in die Obhut, weil sie uns einfach nur leid tat".

Doch damit nicht genug! Mit sämtlichen Zweifeln im Gepäck bahnten sich die Tierretter den Weg durchs Internet, um mehr über "Nelly" und ihre Geschichte zu erfahren - mit einem erschütternden Ergebnis!