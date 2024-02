Armer Chester: Der kleine Kerl war auf dem Weg ins Glück, doch dann kam alles anders

Kassel - Mischlings-Rüde Chester aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ist zwar noch nicht einmal ein Jahr alt, hat in seinem bisherigen Leben aber bereits so einiges mitmachen müssen.

Er schien bereits ein neues Zuhause gefunden zu haben, doch jetzt ist Chester wieder im Tierheim. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims sagen, sei Chester zwar ein total netter und umgänglicher kleiner Kerl, ist aber bislang nicht wirklich vom Glück verfolgt.

Der Hund stammt aus dem rumänischen Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" in Brasov. Da es dort so gut wie unmöglich ist, Hunde aus dem Tierheim zu vermitteln, kam der Rüde also nach Nordhessen.

Und hier schien sich alles für Chester zum Besseren zu wenden. Denn schnell wurde ein neues Zuhause für ihn gefunden. Allerdings nicht für eine allzu lange Zeit. Bereits nach einigen Tagen wurde er wieder zurück ins Tierheim gebracht. Der Grund: Überforderung.

So hätten seine neuen Halter Probleme damit gehabt, dass Chester noch nicht stubenrein sei und auch nicht gerne Treppen laufen würde. Anstatt zu versuchen, mit ihm dies einzuüben, landete der Kleine also wieder in der "Wau-Mau-Insel", wo man ihm jetzt gerne zu einer weiteren Chance verhelfen würde.