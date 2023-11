Der kleine Freddie wurde einfach ausgesetzt, wird jetzt doch noch alles gut für den Junghund?

Der putzige Freddie wurde höchstwahrscheinlich von seinen vorherigen Haltern einfach in Kassel ausgesetzt. © Tierheim Wau-Mau-Insel/Facebook

Laut den Mitarbeitern des Tierheims wurde Freddie von besorgten Tierfreunden entdeckt, wie er unangeleint und ohne Halsband an einem Baum in einer Grünanlage gesessen habe - keine Spur von einem Besitzer.

Und auch nachdem der Rüde ins Tierheim gebracht worden war, hat ihn offensichtlich niemand vermisst.

Was mit Freddie genau passiert ist, darüber kann auch im Tierheim "Wau-Mau-Insel" nur spekuliert werden. War es einfach eine unüberlegte Tieranschaffung? War man damit überfordert, dass der Hund noch nicht alleine bleiben kann oder dass man noch viel Zeit in seine Erziehung investieren muss? Denn viel gelernt hat Freddie in seinem Leben bisher nicht.

Zumindest haben sich seine Vorbesitzer auf sehr unfeine Art seiner entledigt. Und jetzt hofft man im Tierheim, ihn bald an ein richtiges Zuhause vermitteln zu können.