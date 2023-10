Bei einem Unfall verlor Hündin "Jasmin" ein Bein, jetzt sucht sie ein liebevolles Zuhause

Nach einem Unfall musste "Jasmins" rechtes Hinterbein amputiert werden. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Dabei hat die eineinhalb Jahre alte "Jasmin" sogar noch Glück im Unglück gehabt. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kasseler Tierheims "Wau-Mau-Insel" sagen, stammt sie aus Rumänien. Dort passierte höchstwahrscheinlich auch der Unfall und "Jasmin" wurde angefahren.

Während es in Rumänien vorkomme, dass bei einem Autounfall verletzte Hunde einfach ihrem Schicksal überlassen werden, hatte "Jasmin" einen Schutzengel: Ein Tierfreund hatte das verletzte Tier entdeckt und sich mit rumänischen Tierschützern in Verbindung gesetzt.

So kam "Jasmin" zunächst in eine Tierklinik, wo ihr das rechte Hinterbein amputiert werden musste. Über ein städtisches Tierheim gelangte sie schließlich in das private Victory Shelter, ein Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel". Von dort kam sie schließlich nach Kassel, wo sie nun darauf wartet, adoptiert zu werden.

Die Mischlings-Hündin komme sehr gut mit ihrer Behinderung zurecht, aber die Mitarbeiter des Tierheims betonen, dass es eben doch ein paar Dinge gibt, die ihre Menschen beachten sollten.