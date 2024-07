Schon zwei Vermittlungen scheiterten: Darum muss die einjährige Ella immer wieder ins Tierheim

Zweimal konnte Ella vermittelt werden, wurde aber jeweils schon nach kurzer Zeit wieder ins Tierheim zurückgebracht. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Ella stammt aus dem rumänischen Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" in Brasov. Dorthin kam sie, nachdem sie zuvor erst einmal im städtischen Tierheim Stupin untergebracht war. Gemeinsam mit einigen Artgenossen ging die Reise dann über Brasov weiter in den Norden Hessens.

Auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" wird in diesem Zusammenhang einmal mehr darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig die Situation für herrenlose Hunde in Rumänien ist. So lebten im Partnertierheim immer 80 bis 100 Junghunde, die einfach in Kartons vor der Tür des Tierheims abgestellt, irgendwo auf Parkplätzen ausgesetzt oder sogar in Müllcontainern entsorgt wurden.

Und da die Hunde in ihrer Heimat kaum eine Chance haben vermittelt zu werden, versucht die "Wau-Mau-Insel", wann immer es die Platzkapazitäten erlauben, die Vierbeiner nach Deutschland zu holen, um hier ein neues Zuhause für sie zu suchen.

Nun zurück zu Ella: Wie es auf der Webseite heißt, bindet sich die Hündin sehr stark an ihre Menschen. Und - da kommen die Gene als Hütehund durch - sie möchte gerne auf diese aufpassen.