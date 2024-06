Neugieriger Welpe sucht Zuhause: Wer kümmert sich um Fred?

In diesem Zusammenhang benötige er in seinem neuen Zuhause noch Erziehung. Dabei raten die Mitarbeiter des Tierheims von einfachen Bällchen-Spielen ab. Stattdessen empfehlen sie Apportieren oder Mantrailing und andere Sportarten.

Darüber hinaus kennt es Fred im Auto mitzufahren. Auch in öffentliche Verkehrsmittel steigt er gelassen ein. Laute Haushaltsgeräte oder andere Umweltreize interessiere den Welpen laut dem Tierheim so gut wie gar nicht - allerdings sind Bewegungsreize genau sein Ding.

Mit anderen Hunden hat Fred im Tierheim täglich zu tun und verträgt sich durch die Bank mit allen gut. Es wäre also überhaupt kein Problem, ihn an einen Haushalt abzugeben, in dem schon Artgenossen leben. Mit hundeerfahrenen Katzen kommt er übrigens auch klar.

Alles in allem sei Fred ein junger, charakterstarker und unerschrockener Hund, der aber eben in gewissen Bereichen auch klare Führung und noch einiges an Erziehung benötigt. Deshalb will das Tierheim ihn auch nur an Halter mit einer gewissen Erfahrung im Umgang mit Hunden vermitteln.



In seinem neuen Zuhause können laut der Webseite des Tierheims auch gerne Kinder leben. Allerdings sollten diese nicht mehr so ganz jung und standfest sein. Denn der jetzt noch so putzige Fred wird ausgewachsen zu einem richtig großen Kerl.