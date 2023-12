Nach Horror-Leben hofft die ängstliche "Melodie" endlich auf ein liebevolles Zuhause

Außerdem hat die kleine Hündin noch überhaupt keine Erziehung genießen dürfen. Das Hunde-Einmaleins ist ihr also vollkommen fremd. Auch einfache Dinge wie an der Leine laufen oder Stubenreinheit müssen ihr noch beigebracht werden.

In "Melodies" Fall lebte sie in einem Haus zusammen mit etwa 200 Chihuahuas. Acht von ihnen sind nun im Mainzer Tierheim eingezogen.

Das bedeutet, dass die etwa fünf Jahre alte "Melodie" mit sehr vielen anderen Tieren in einem nicht dafür geeigneten Haushalt gelebt hat, in dem ihre wichtigsten Grundbedürfnisse - frisches Wasser, ausreichend Nahrung, Hygiene, regelmäßige Besuche beim Tierarzt - nicht gewährleistet waren.

Allerdings gilt es dabei ein paar wichtige Dinge zu beachten. So sollten ihre neuen Halter auf jeden Fall schon über ein großes Maß an Erfahrung mit Hunden verfügen und wissen, wie man mit einem Angsthund umzugehen hat.

An einen Haushalt mit Kindern würde der Hund auch nicht vermittelt werden. Ein anderer notwendiger Faktor ist, dass in ihrem neuen Zuhause mindestens ein weiterer, souveräner Hund leben sollte, an dem sich "Melodie" orientieren kann.

Freundliche Menschen, die dies alles mitbringen und den kleinen Chihuahua gerne "adoptieren" würden, können sich mit dem Tierheim in Mainz unter der Telefonnummer 06131687066 (in den Bürozeiten von Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr) und per E-Mail an info@thmainz.de in Verbindung setzen.