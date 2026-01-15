Tierheim-Mitarbeiter sind entsetzt, als sie diesen Hund sehen: Was sie dann tun, ändert alles

Im vergangenen Monat waren die Mitarbeiter des Tierheims "Pennsylvania SPCA" entsetzt, als sie den "Skelett-Hund" Jeremiah zum ersten Mal sahen.

Von Christian Norm

Philadelphia (Pennsylvania, USA) - Wie hat er das nur überlebt? Die Mitarbeiter des Tierheims "Pennsylvania SPCA" (PSPCA) in Philadelphia waren entsetzt, als sie den "Skelett-Hund" Jeremiah im vergangenen Jahr zum ersten Mal sahen. Der arme Vierbeiner war wortwörtlich nur noch Haut und Knochen.

Jeremiah sorgte bei seinen Rettern für blankes Entsetzen. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Pennsylvania SPCA "Mit nur 12 Kilogramm war er extrem abgemagert - (...) kaum in der Lage zu stehen", schrieb die PSPCA in einem Facebook-Posting. "Selbst unser Tierärzteteam konnte es kaum glauben, dass er laufen konnte." Die Mitarbeiter des Tierheims wussten kaum etwas über die bisherige Geschichte des Streuners. Sie waren aber zutiefst berührt, als sie erkannten, wie viel Liebe das "wandelnde Skelett" noch immer zu geben hatte. "Selbst in seinem kritischen Zustand war er noch so fröhlich und freute sich darauf, seine Freunde zu begrüßen", sagte ein Sprecher der PSPCA diese Woche in einem Interview mit The Dodo. Zum Glück stellten Jeremiahs Ärzte und Pfleger schnell den richtigen Plan zusammen, um ihn zu retten.

Facebook-Posting zeigt erschreckende Bilder des abgemagerten Hundes