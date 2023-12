Tierheim-Mitarbeiter sind ratlos: Darum wird es für den lieben Rüden wohl kein Happy End geben

Aschaffenburg - Für "Amal" aus dem Tierheim in Aschaffenburg wird es wohl kein typisches Happy End geben. Aber vielleicht hat er ja sein Glück bereits gefunden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aschaffenburger Tierheims sind sich nicht sicher: Ist es für den lieben "Amal" vielleicht das Beste, gar nicht vermittelt zu werden? © Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

Denn während es für viele Hunde das Beste ist, wenn sie in ein neues, liebevolles Zuhause vermittelt werden können, sind sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Aschaffenburger Tierheims bei dem 2009 geborenen Rüden in dieser Hinsicht alles andere als sicher.

Aber der Reihe nach: Laut dem Tierheim ist über die ersten Lebensjahre des Hundes wenig bekannt. Er wuchs in Rumänien auf, wohl als Straßenhund. 2020 kam er schließlich in ein Tierheim nach Deutschland, von wo aus er an eine Familie vermittelt werden konnte.

Obwohl seine neuen Halter Erfahrung mit Hunden hatten und "Amal" gleich von mehreren Artgenossen umgeben war, zeigte sich bald, dass der Rüde mit einem "normalen" Hundeleben nicht klarkommt.

Zum einen weigerte er sich, das Haus zu betreten. Versuche, ihn nach drinnen zu holen, scheiterten, da "Amal" in Räumen schlichtweg in Panik geriet. Zum anderen war es aber auch keine Lösung, ihn im Garten zu lassen.

Dort wurde zwar eigens für ihn ein Carport als Bleibe eingerichtet. Und es war auch alles in Ordnung, solange "Amal" die anderen Hunde um sich hatte. Allerdings wollten diese auch mal länger Gassi gehen oder sich im Haus bei ihren Menschen aufhalten.