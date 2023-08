Tierheim untersucht neuen Hund: Plötzlich kommt ein zwei Jahre altes Geheimnis ans Licht

Little Rock (Arkansas) - Zunächst lief alles routiniert und geradezu harmonisch ab: Mitarbeiter des Tierheims "Little Rock Animal Village" (LRAV) im US-Staat Arkansas hatten Ende Juli eine neue Hündin reinbekommen. Das arme Tier war allein auf der Straße umhergeirrt. Was niemand ahnte: Die Fellnase trug seit mehr als zwei Jahren ein wichtiges Geheimnis mit sich herum.