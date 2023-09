Tierheim zeigt, wie Hund nach 425 Tagen im Zwinger aussieht: Die Konsequenzen folgen prompt

East Smithfield (Pennsylvania) - Niemand wollte sie: Blackberry kam vergangenes Jahr in das US-Tierheim "Animal Care Sanctuary", das in East Smithfield, Pennsylvania sitzt. Seitdem fristete die Hündin ein trauriges Dasein. Nach exakt 425 Tagen hatten ihre Pfleger eine Idee, die schon kurz darauf entscheidende Konsequenzen nach sich zog.

Blackberry wirkte zu Beginn ihrer Zeit im Tierheim noch richtig lebendig und aufgeregt. © TikTok/Screenshot/animalcaresanctuary

Nein, neu war dieser Einfall nicht, als er in dem Tierheim umgesetzt wurde. In letzter Zeit machten mehrere Videos auf TikTok die Runde, in denen Hunde, die schon lange im Tierheim waren, einem Vorher-Nachher-Vergleich unterzogen wurden.

Da einige dieser Clips bereits sehr erfolgreich liefen, sprang das Tierheim auf den Zug auf. Das Team kramte das Begrüßungsvideo von Blackberry heraus und drehte dann einen aktuellen Clip mit der Fellnase.

Im Clip (siehe unten) sieht das dann so aus: Während Blackberry zu Beginn ihrer Zeit im Tierheim noch aufgeregt und lebendig wirkt, sieht sie im aktuell gedrehten Material traurig und antriebslos aus.

Der Zusammenschnitt der beiden kurzen Szenen hat bei TikTok sofort Eindruck hinterlassen. Mehr als 100.000 Klicks kamen seit Ende August zusammen. Nicht wenige Menschen zeigten sich berührt vom Schicksal des Haustiers und wollten spontan helfen. Glücklicherweise hatte dies direkte Auswirkungen auf Blackberry.