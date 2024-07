Tierklinik-Mitarbeiter entdeckt Käfig mit Zettel vor der Tür - als er diesen liest, wird ihm ganz anders

Was für ein trauriger Anblick. © Facebook/Screenshot/Pennsylvania SPCA

So lag direkt vor dem Gebäude nämlich ein kleiner pinker Käfig. Und darin saßen zwei kleine verängstigte Hunde.

Was für ein erschreckender Anblick. Auf dem Gitter lag außerdem ein Stück Papier. Als der Pfleger die Notiz an sich nahm und las, rutschte ihm das Herz in die Hose.

"Es tut mir leid, dass ich meine Hunde aufgeben muss", stand darauf in ordentlicher Handschrift geschrieben. "Ich habe herumtelefoniert, aber niemand kann mir helfen."

Zudem: "Ich liebe sie so sehr. Bitte passt gut auf sie auf und findet ein nettes Zuhause für sie."

Der Mitarbeiter konnte seinen Augen kaum trauen. Sofort schnappte er sich die beiden Fellnasen und brachte sie in die Einrichtung. Darin angekommen, versorgte er sie mit Futter, Wasser und einem gemütlichen Bett, ließ sie von einem Arzt durchchecken.

Anschließend teilte er die Geschichte von Bella und Bobby, wie die beiden seither getauft wurden, auf Facebook.

"Jeder, der [ihre] Notiz gelesen hat, hatte dieselbe Reaktion – wie traurig und schrecklich es sein muss, seine Hunde abgeben zu müssen", erklärte ein weiterer Arbeiter der Einrichtung gegenüber dem Tierportal The Dodo.