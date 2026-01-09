Tierpfleger geben Hoffnung nicht auf: Hund Ronny bringt "viel Potenzial mit"
München - Rottweiler-Mix Ronny wartet im Münchner Tierheim auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.
Ronny wurde im Oktober 2022 geboren und wiegt bei einer Schulterhöhe von 56 Zentimetern derzeit 34 Kilogramm.
Bei richtiger Führung ist er ein verlässlicher und loyaler Begleiter. Während er sich bei seinen Bezugspersonen freundlich und zugewandt verhält, begegnet er Fremden neutral und ruhig.
Im Alltag stellen Autos, Radfahrer oder Jogger kein Problem dar, sofern er klar geführt wird. Bei fehlender Orientierung reagiert er je nach Situation auf Reize, die ihm zu nahe kommen.
Mit Hündinnen verträgt er sich gut, wenn ihm diese körperlich gewachsen sind, bei anderen Rüden entscheidet er je nach Sympathie. An einer Leinenaggression wird bereits im Training mit ihm gearbeitet, berichtet das Tierheim.
"Ronny hat einen hohen Außenfokus und muss lernen, sich stärker an seinen Menschen zu orientieren", berichten seine Pfleger.
Rottweiler-Mix wartet im Tierheim München auf besondere Menschen
Während die Grundkommandos schon recht gut sitzen, muss er bei der Leinenführung, dem Rückruf und seiner Impulskontrolle noch üben. Da Zäune kein wirkliches Hindernis für den sportlichen Kerl sind, muss ein Garten zuverlässig gesichert sein, damit sich Ronny dort aufhalten kann.
Ronny hofft auf einen Einzelplatz ohne andere Tiere bei Menschen, die ihm kräftemäßig gewachsen sind. Kinder im Haushalt sollten bereits im Teenageralter sein. Seine Halter müssen weiter mit Geduld und Konsequenz mit ihm an seinen Baustellen arbeiten.
"Ronny bringt viel Potenzial mit und sucht Menschen, die ihm Sicherheit und klare Strukturen geben, damit er sich weiter positiv entwickeln kann", so das Tierheim.
Als Listenhund der Kategorie II, müssen sich potenzielle Besitzer im Vorfeld bei ihrer Gemeinde über die Haltungsbedingungen informieren. Mit kommunal variierenden Auflagen ist Ronnys Haltung in Bayern erlaubt.
Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3.
Titelfoto: Tierheim München (2)