Tierpfleger geben Hoffnung nicht auf: Hund Ronny bringt "viel Potenzial mit"

München - Rottweiler-Mix Ronny wartet im Münchner Tierheim auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.

Ronny ist unter guter Führung ein verlässlicher und loyaler Begleiter. © Tierheim München

Ronny wurde im Oktober 2022 geboren und wiegt bei einer Schulterhöhe von 56 Zentimetern derzeit 34 Kilogramm.

Bei richtiger Führung ist er ein verlässlicher und loyaler Begleiter. Während er sich bei seinen Bezugspersonen freundlich und zugewandt verhält, begegnet er Fremden neutral und ruhig.

Im Alltag stellen Autos, Radfahrer oder Jogger kein Problem dar, sofern er klar geführt wird. Bei fehlender Orientierung reagiert er je nach Situation auf Reize, die ihm zu nahe kommen.

Mit Hündinnen verträgt er sich gut, wenn ihm diese körperlich gewachsen sind, bei anderen Rüden entscheidet er je nach Sympathie. An einer Leinenaggression wird bereits im Training mit ihm gearbeitet, berichtet das Tierheim.

"Ronny hat einen hohen Außenfokus und muss lernen, sich stärker an seinen Menschen zu orientieren", berichten seine Pfleger.