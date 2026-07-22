Tierpfleger können es nicht fassen: Zwergspitz Mäxchen hat immer gute Laune

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Die Tierhilfe Franken bemüht sich um ein neues Zuhause für Zwergspitz Mäxchen. Findet der kleine Hund liebevolle Besitzer?

Von Friederike Hauer

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Zwergspitz "Mäxchen". Findet der kleine Kerl sein Glück?

Zwergspitz Mäxchen ist stets gut gelaunt. Wer schenkt ihm ein passendes Zuhause?
Zwergspitz Mäxchen ist stets gut gelaunt. Wer schenkt ihm ein passendes Zuhause?  © Tierhilfe Franken e.V.

Der neunjährige Hund wurde wegen einer beruflichen Veränderung des Besitzers bei der Tierhilfe abgegeben und wartet nun bei einer Pflegefamilie auf eine zweite Chance.

Dort hat man ihn als gut gelaunten Charmeur kennengelernt. "Er genießt das Leben, freut sich über jede Zuwendung und hat eine besondere Leidenschaft: Futter", erklärt der Verein. Dabei ist Mäxchen durchaus bestechlich und mit ein paar Leckerlis ist man sich seiner Aufmerksamkeit sicher.

Mit einer Hündin hat der rund sechs Kilogramm schwere Rüde bereits zusammengelebt und auch Katzen sind ihm nicht fremd. Mäxchen wird sich also wohl problemlos in ein liebevolles Zuhause einfügen.

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Nach einer gewissen Eingewöhnung kann er erfahrungsgemäß auch ein paar Stunden alleine bleiben.

Tierhilfe Franken: Zwergspitz Mäxchen ist unkompliziert und anhänglich

Mäxchen sehnt sich nach einer neuen Familie. Wird sein Wunsch erfüllt?
Mäxchen sehnt sich nach einer neuen Familie. Wird sein Wunsch erfüllt?  © Tierhilfe Franken e.V.

Leider hat sein Vorbesitzer die Zahnpflege von Mäxchen nicht ernst genommen. Sein Gebiss bedarf wohl in Zukunft einer Sanierung, schätzen die Mitarbeiter der Tierhilfe. Davon lässt sich der kleine Sonnenschein aber die Laune nicht verderben.

Mäxchen bleibt stets gut gelaunt und möchte endlich ankommen. Er kuschelt gerne mit seinen Menschen und überzeugt jeden, den er kennenlernt, mit seinem freundlichen Gemüt.

Wer also einen fröhlichen und anhänglichen Begleiter sucht, sollte den Zwergspitz unbedingt kennenlernen. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro in Betzenstein und vereinbare einen Termin zum Besuch bei seiner Pflegefamilie.

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Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du unter https://tierhilfe-franken.de.

Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)

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