Tierpfleger können es nicht fassen: Zwergspitz Mäxchen hat immer gute Laune

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Zwergspitz "Mäxchen". Findet der kleine Kerl sein Glück?

Zwergspitz Mäxchen ist stets gut gelaunt. Wer schenkt ihm ein passendes Zuhause? © Tierhilfe Franken e.V.

Der neunjährige Hund wurde wegen einer beruflichen Veränderung des Besitzers bei der Tierhilfe abgegeben und wartet nun bei einer Pflegefamilie auf eine zweite Chance.

Dort hat man ihn als gut gelaunten Charmeur kennengelernt. "Er genießt das Leben, freut sich über jede Zuwendung und hat eine besondere Leidenschaft: Futter", erklärt der Verein. Dabei ist Mäxchen durchaus bestechlich und mit ein paar Leckerlis ist man sich seiner Aufmerksamkeit sicher.

Mit einer Hündin hat der rund sechs Kilogramm schwere Rüde bereits zusammengelebt und auch Katzen sind ihm nicht fremd. Mäxchen wird sich also wohl problemlos in ein liebevolles Zuhause einfügen.

Nach einer gewissen Eingewöhnung kann er erfahrungsgemäß auch ein paar Stunden alleine bleiben.