Kleine Hündin mit großer Persönlichkeit: "Miss Jessy" sucht ihren Hofstaat

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Rehpinscher "Miss Jessy". Findet die zarte Hündin ihr Glück?

Die kleine Hündin Miss Jessy bringt ihren eigenen Kopf mit. © Tierhilfe Franken e.V.

Jessy wurde wegen einer beruflichen Veränderung ihres Besitzers bei der Tierhilfe abgegeben. Sie kommt aus Bayreuth und wartet nun auf einer Pflegestelle auf ihre zweite Chance.

Man sieht es ihr kaum an, doch Jessy ist bereits neun Jahre alt. Im Laufe ihres Lebens hat sie sich zu einer charakterstarken Persönlichkeit entwickelt.

Die kleine Hündin weiß, was sie will und was nicht. Trotz ihrer handlichen fünf Kilogramm wird sie nicht gerne hochgehoben. Ein Handtaschen-Hund ist Jessy also nicht. Umso lieber tänzelt sie leichtfüßig umher und zeigt ihren Charme.

Ihre Pflegefamilie hat sie als lustige und pfiffige Vierbeinerin kennengelernt. Fremden begegnet sie zunächst skeptisch. Doch bei Jessy geht Liebe durch den Magen. Mit ein paar Leckereien ist die Scheu meist schnell überwunden.