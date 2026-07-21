Kleine Hündin mit großer Persönlichkeit: "Miss Jessy" sucht ihren Hofstaat
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Rehpinscher "Miss Jessy". Findet die zarte Hündin ihr Glück?
Jessy wurde wegen einer beruflichen Veränderung ihres Besitzers bei der Tierhilfe abgegeben. Sie kommt aus Bayreuth und wartet nun auf einer Pflegestelle auf ihre zweite Chance.
Man sieht es ihr kaum an, doch Jessy ist bereits neun Jahre alt. Im Laufe ihres Lebens hat sie sich zu einer charakterstarken Persönlichkeit entwickelt.
Die kleine Hündin weiß, was sie will und was nicht. Trotz ihrer handlichen fünf Kilogramm wird sie nicht gerne hochgehoben. Ein Handtaschen-Hund ist Jessy also nicht. Umso lieber tänzelt sie leichtfüßig umher und zeigt ihren Charme.
Ihre Pflegefamilie hat sie als lustige und pfiffige Vierbeinerin kennengelernt. Fremden begegnet sie zunächst skeptisch. Doch bei Jessy geht Liebe durch den Magen. Mit ein paar Leckereien ist die Scheu meist schnell überwunden.
Tierhilfe Franken: Rehpinscher hofft auf Happy End bei neuer Familie
Wer ihr Vertrauen gewonnen hat, wird mit einer treuen Begleiterin belohnt, erklärt der Verein. Nach einer gewissen Eingewöhnung kann Jessy auch entspannt ein paar Stunden alleine bleiben.
In ihrem neuen Zuhause möchte Jessy gerne alleine herrschen. Allenfalls einen souveränen Rüden könnte sie sich für ihren Hofstaat vorstellen. Katzen kennt sie und begrüßt diese meist recht stürmisch. Kleintiere sollten hingegen nicht im neuen Zuhause leben.
Wer eine kleine Hündin mit großem Charakter sucht, sollte die Pinscher-Dame kennenlernen. Wer ihr dann noch ein paar Snacks mitbringt, wird eine Freundin fürs Leben gewinnen.
Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro in Betzenstein und vereinbare einen Termin zum Besuch bei ihrer Pflegefamilie. Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du unter https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)