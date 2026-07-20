Als Frau sieht, was diesem Welpen angetan wird, trifft sie der Schlag

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie war selbst gerade mit ihrem Hund spazieren, als sie diese grausame Szene mitansehen musste. In Los Angeles beobachtete die Hundebesitzerin vor wenigen Tagen, wie jemand einen hilflosen Welpen aus dem Fenster eines fahrenden Autos warf.

Dieser acht Wochen alte Welpe musste zu Beginn seines Lebens schwer leiden. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Zum Glück handelte die Frau geistesgegenwärtig, rief sofort bei einem Kollegen von Tierschützerin Suzette Hall an.

"Mein wunderbarer Freund Arturo eilte sofort herbei, um ihn zu holen, und wir brachten ihn direkt zu meinem Tierarzt", schrieb die Kalifornierin am Wochenende auf Facebook.

In ihrem Posting teilte sie zudem mehrere Fotos und Videos von dem armen Welpen, der mehrere Verletzungen erlitten hatten - einige vielleicht sogar schon vor der Tat.

"Anscheinend hat er Verbrennungen, und als ich ihn sah, brach es mir das Herz. Seine ersten acht Lebenswochen… und so begann seine Geschichte", schrieb Hall entsetzt.

Neben guten Nachrichten hatte sie leider auch noch schlechte über den nur etwa acht Wochen alten Vierbeiner zu berichten.