Als Frau sieht, was diesem Welpen angetan wird, trifft sie der Schlag
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Sie war selbst gerade mit ihrem Hund spazieren, als sie diese grausame Szene mitansehen musste. In Los Angeles beobachtete die Hundebesitzerin vor wenigen Tagen, wie jemand einen hilflosen Welpen aus dem Fenster eines fahrenden Autos warf.
Zum Glück handelte die Frau geistesgegenwärtig, rief sofort bei einem Kollegen von Tierschützerin Suzette Hall an.
"Mein wunderbarer Freund Arturo eilte sofort herbei, um ihn zu holen, und wir brachten ihn direkt zu meinem Tierarzt", schrieb die Kalifornierin am Wochenende auf Facebook.
In ihrem Posting teilte sie zudem mehrere Fotos und Videos von dem armen Welpen, der mehrere Verletzungen erlitten hatten - einige vielleicht sogar schon vor der Tat.
"Anscheinend hat er Verbrennungen, und als ich ihn sah, brach es mir das Herz. Seine ersten acht Lebenswochen… und so begann seine Geschichte", schrieb Hall entsetzt.
Neben guten Nachrichten hatte sie leider auch noch schlechte über den nur etwa acht Wochen alten Vierbeiner zu berichten.
Hall ruft zu Spenden auf
"Er ist einfach unglaublich lieb, und irgendwie - trotz allem, was er durchmachen musste - spürt er bereits, dass wir ihm helfen wollen", schrieb die Tierschützerin.
Doch sie erklärte auch, dass der Kleine aufgrund seiner Verletzungen operiert werden muss. Das führt wiederum zu einem weiteren Problem: "Dies ist ein echter Hilferuf. Ich bin dringend auf Spenden angewiesen, um diesem kostbaren kleinen Wesen die nötige Versorgung zu ermöglichen."
Entsprechend ist in ihrem Beitrag noch ein Link zu einer Spendenseite aufgeführt.
"Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der weitere Verlauf seines Lebens von Liebe statt von Schmerz geprägt ist", ruft Hall ihrer Follower auf.
In den kommenden Tagen und womöglich Wochen muss die Tierfreundin nun also darauf hoffen, dass dem Welpen geholfen werden kann.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Suzette Hall