Tierschützer retten Welpen und erhalten ein besonderes Dankeschön von der Hunde-Mama

Rajasthan (Indien) - Was für eine herzergreifende Szene! Ein Mitarbeiter der Tierschutzgruppe "Animal Aid Unlimited" im indischen Rajasthan wurde kürzlich besonders liebevoll von einer Hunde-Mama behandelt. Weil er ihrem Welpen zu Hilfe kam, gab ihm die Hündin "den süßesten Kuss, als wolle sie ihm danken", so die Tierschützer in ihrem neuesten YouTube-Video (siehe unten).