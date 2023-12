Tierschützerin soll zwei Hunde retten: Schnell merkt sie, dass diesmal etwas anders ist

Orange County (Kalifornien) - Was war nur mit den beiden los? Tierschützerin Suzette Hall aus Orange County merkte schnell, dass diesmal etwas anders war als sonst. Die Kalifornierin war wie so oft von Anwohnern angerufen worden, die sich Sorgen um zwei einsame Hunde in der Nachbarschaft machten. Doch die Hündin und der Rüde klebten komplett aneinander, ließen niemanden an sich heran.