Tochter bittet Eltern, auf Hund aufzupassen: Dann geht alles schief

New York (USA) - Eigentlich wollte Riley nur ein entspanntes Wochenende haben. Doch als sie ihren Hund erstmals bei ihren Eltern ließ, ahnte sie nicht, was sie erwarten würde.

Bei den Eltern verhielt sich der Hund leider nicht so, wie es sich seine Besitzerin gedacht hatte. © Instagram/mako_thepwd

Kaum war die junge US-Amerikanerin außer Haus, begann das Drama - denn ihr Hund veranstaltete bei den Eltern jede Menge Chaos, wie Riley gegenüber Newsweek berichtete.

Mako, der kleine Portugiesische Wasserhund, konnte einfach nicht widerstehen und sprang immer wieder begeistert in den Koi-Teich im Garten.

"Sie fingen irgendwann an, mitzuzählen, wie oft er im Teich landete", lachte Riley. "Es ist inzwischen eine Art Running Gag geworden!"

Doch der kleine Abenteurer hinterließ nicht nur nasse Pfotenabdrücke, sondern auch ein zerbrochenes Glas und lauter zerzauste Blumen.



Zum Glück nahm die Familie es mit Humor. "Das Glas ging kaputt, weil er beim Rennen auf dem Parkettboden ins Rutschen kam", erklärte Riley. "Er ist halt noch ein Welpe und lernt jeden Tag dazu."

Auf ihrem Instagram-Kanal "mako_thepwd" hielt Riley die lustigen Missgeschicke ihres Vierbeiners auf Video fest.