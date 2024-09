Toffi ist eine kleine Prinzessin: Wessen Herz darf die hübsche Hunde-Dame regieren?

Berlin - Die hübsche Toffi (6) lebt seit vier Monaten im Berliner Tierheim. Dabei wünscht sich die Hündin nur ein liebevolles Zuhause, in dem sie auch gefordert wird.

Toffi will deshalb gerne beschäftigt werden, zum Beispiel mit Futtersuchspielen, bei denen die Hündin richtig aufblüht.

Die Kommandos sitzen bei der Hündin schon gut. © Tierheim Berlin

Auch wenn Toffi Menschen gern mag, gilt das leider nicht für andere Tiere. Deshalb will die kleine Prinzessin ihr neues Reich lieber nicht teilen. Auch an der Leine zeigt die Hündin gerne, wer die Chefin ist, und pöbelt ihre Artgenossen ordentlich an.

Toffis neue Besitzer sollten bereits Erfahrung mit der Rasse haben und ihrem neuen Vierbeiner ein sportliches Zuhause in einer ruhigen Umgebung bieten können.



Kinder im Haushalt sollten mindestens sechs Jahre alt sein. Außerdem sollte Toffis neuen Herrchen bewusst sein, dass für ihre Haltung eine Vermietergenehmigung erforderlich ist.

Willst Du Toffi den Hof machen? Dann melde Dich telefonisch unter der Rufnummer 030 76888-212 bei ihren Tierpflegern.