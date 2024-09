Toller Hovawart-Mix im Pech: Darum landete Ben schon wieder im Tierheim

Leider ist Ben schon zum zweiten Mal unverschuldet im Tierheim gelandet. Beide Male mussten ihn seine Halter aus gesundheitlichen Gründen abgeben. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

Und diese haben überhaupt nichts mit ihm zu tun. Beide Male waren es seine Menschen, die ihn aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens abgeben mussten.

Wie es auf der Webseite des Koblenzer Tierheims heißt, habe sich Ben aber trotz dieser Enttäuschungen sein grundsätzlich fröhliches und optimistisches Wesen bewahrt. Gut für ihn sei es außerdem, dass er offen auf Neues zugeht.

So sollte es auch kein Problem sein, den schönen Kerl in ein neues Zuhause zu vermitteln. Allerdings sollte man dort bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.

Denn Ben hat in seinem bisherigen Leben noch nicht allzu viel an Erziehung genossen und sollte daher klar und souverän geführt werden; zum Beispiel beim Laufen an der Leine. Hier neige er ansonsten gerne zum Pöbeln, wenn sein Mensch nicht eingreift.

Darüber hinaus sei der Rüde aber ein richtig feiner und unkomplizierter Hund. Er baue eine enge Verbindung zu seinen Bezugspersonen auf, sei begeisterungsfähig, kooperativ und verschmust.