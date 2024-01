"Too Much": Bei diesem Hund ist der Name Programm

Delitzsch - Vor einer Woche feierte der kleine Wirbelwind seinen ersten Geburtstag im Tierheim. Für seinen zweiten wünscht er sich nun eine Party in Familie!

Wichtig zu wissen ist zudem, dass der junge Kerl an einer Futtermittel-Unverträglichkeit leidet und deswegen spezielles Futter benötigt.

Schon jetzt habe das tägliche Training zu einigen kleinen Erfolgen geführt, weshalb sich die Pfleger sicher sind, dass "Too Much" bereit ist zu lernen.

"Too Much" (deutsch: zu viel) ^muss noch einiges lernen. Insbesondere Geduld falle ihm bisher schwer: "Ruhe bewahren und Zeit abwarten ist eine große Herausforderung, die er mit Herumgrummeln quittiert", heißt es auf Facebook .

Auch wenn sein Name auf den ersten Blick etwas skurril scheint, so passt er doch wie die Faust aufs Auge!

"Agil, sportlich und immer gut drauf", mit diesen Worten beschreiben die Tierhelfer aus Delitzsch den jungen Rüden "Too Much".

Solltet Ihr "Too Much" kennenlernen wollen, meldet Euch via Facebook beim Tierheim Delitzsch.