Tränen im Secondhand-Laden: Hunde-Fotos zerreißen Frau das Herz

New York (USA) - Der Ausflug in einen Secondhand-Laden entwickelte sich für Lindsay Lazare unerwartet zu einer emotionalen Reise, als sie etwas entdeckte, das sie zu Tränen rührte.

Während sie in der Bilder-Abteilung eines Secondhand-Ladens stöberte, stieß sie auf einen besonderen Schatz: Immer wieder fand sie Leinwände und gerahmte Bilder, die denselben Hund zeigten. Die Fotos wiesen deutlich darauf hin, wie sehr der Besitzer seinen Vierbeiner liebte.

Auf der Website der Fotografin kann man sich die Bilder von Emily ansehen und herunterladen. © Screenshot/Instagram/lindsaylazarephoto

In dem Nachruf von Joseph, der einen Monat nach Emily verstarb, wurde darum gebeten, keine Blumen zu spenden, sondern eine Organisation in New York zu unterstützen, welche sich für die Rettung und Unterbringung von Tieren einsetzt.

Lazare, die von der Geschichte zutiefst berührt war, kaufte spontan alle 20 Bilder der Hündin und teilte den Spendenaufruf auf ihrem Account.

Völlig überwältigt von der Resonanz berichtete sie auf Instagram, dass durch die Aktion ungefähr 8000 Euro zusammengekommen seien.

Aufgrund des großen Interesses an den Bildern von Emily verschickte sie die 20 Originale und digitalisierte zusätzlich die Fotos der Fellnase, sodass sich jeder diese herunterladen kann. Hier findet man die Fotos.