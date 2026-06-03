Tragischer Fund: Spaziergänger entdeckt toten Hund auf Feldweg

Großengottern - Im Unstrut-Hainich-Kreis wurde am Mittwochmorgen ein toter Hund gefunden.

Der tote Hund wurde auf einem Feldweg entdeckt. Nun laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto) © Taras Panchuk/APA/dpa

Ein Spaziergänger hatte gegen 5.30 Uhr während einer Gassirunde mit seinem Hund den verendeten Kadaver des Tieres auf einem Feldweg zwischen Großengottern und Altengottern entdeckt.

Wie die Polizei berichtet, soll der tote Vierbeiner mittig auf dem Weg gelegen haben. Der Fundort lasse auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz schließen, teilten die Beamten mit.

Der Passant, der den verendeten Hund gefunden hatte, war auch am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Strecke unterwegs gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Vierbeiner dort noch nicht gelegen.