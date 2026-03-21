Tragödie beim Gassigehen: Vierbeiner beißt kleinen Familienhund tot

Rheinmünster - Ein schrecklicher Vorfall erschüttert derzeit Hundebesitzer in Rheinmünster (Kreis Rastatt). Ein kleiner, zehn Jahre alter Shih Tzu wurde am Freitagabend beim Gassigehen von einem anderen Hund attackiert und tödlich verletzt.

Der beige-hellbraune Hund rannte unvermittelt auf den kleineren Familienhund zu. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Der Vorfall passierte gegen 20.45 Uhr, als eine Hundehalterin mit ihrem Shih Tzu am Scheidgraben in Stollhofen unterwegs war. Der kleine Hund war ordnungsgemäß angeleint, als plötzlich ein großer, beige-hellbrauner Hund (vermutlich ein American Staffordshire Terrier) aus dem Sportweg angerannt kam.

Ohne Vorwarnung verbiss sich das Tier in den zehnjährigen Senior. Eine Frau, die offenbar die Halterin des großen Hundes war, versuchte verzweifelt, ihr Tier zurückzuhalten. Sie schrie lautstark nach dem Hund und benötigte mehrere Versuche, um ihn schließlich von dem kleinen Vierbeiner wegzuziehen.

Anstatt der schockierten Besitzerin beizustehen oder die Verantwortung zu übernehmen, flüchtete die Frau vom Tatort. Zu diesem Zeitpunkt war der Familienhund bereits leblos.

Die gesuchte Hundhalterin wird als etwa 30 Jahre alt und rund 1,60 Meter groß beschrieben. Sie hat blonde Haare, die zum Tatzeitpunkt zu einem Zopf gebunden waren.