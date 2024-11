Transporter fährt in Park und setzt Hunde aus: Tiere irren tagelang durch die Straßen

"Wir stellten Fallen und kleine Zäune auf", erklärte sie online. "Sie waren am verhungern, aber waren auch so ängstlich."

"Zwei Weibchen und ein Männchen", schrieb Hall auf Facebook. "Sie blieben die ganze Zeit beieinander und versteckten sich in den Büschen. Sie hatten so eine Angst."

Vergangenen Freitag fuhr ein Transporter durch die Straßen Kaliforniens, hielt plötzlich an einem kleinen Park, um dort etwas abzuladen. Anschließend machte sich das Fahrzeug wieder aus dem Staub.

Die drei Fellnasen sind endlich in Sicherheit. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Schließlich schafften es die beiden Frauen, eine der Hündinnen einzufangen. Doch davon waren ihre beiden Freunde alles andere als begeistert. Schließlich verstanden sie nicht, dass ihre Kumpanin endlich in Sicherheit war.

Dennoch konnten die Fellnasen die Hündin nicht einfach so zurücklassen. Und so blieben sie in der Nähe und ließen sich nach einer Weile schließlich auch – langsam aber sicher – auf Hall ein.

Zunächst kletterte das Männchen in einen der Käfige. Die kleinste im Bunde folgte sogleich – "sie wollte einfach so gern bei ihm bleiben".

Hall spürte einen Schwall der Erleichterung, als sie die drei zu ihrem Auto und damit schließlich zum nächsten Tierarzt brachte. "Sie alle kuschelten sich so eng aneinander und schliefen so schließlich ein."

In der Praxis angekommen, wurden die Tiere allesamt durchgecheckt, bevor sich Hall an die Aufgabe machte, sich auf die Suche nach geeigneten Pflegefamilien zu begeben.