Trauriger Grund: Hündin wird nach Adoption zurück ins Tierheim gebracht

USA - Über zwei Jahre ist Hündin Ella nun schon auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Zwischenzeitlich hatte sie eine Familie, doch diese brachte sie wieder ins Tierheim.

Ella am ersten Tag im Tierheim - voller Vorfreude, ein neues Zuhause zu finden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/animalhouseshelterhuntley

Ella lebt mittlerweile seit einigen Jahren bei der gemeinnützigen Organisation Animal House Shelter.

Die Hundedame wurde als Streunerin aus Tennesee zu der Organisation gebracht. "Leider wissen wir nicht viel über ihr Leben davor", sagte Mitarbeiterin Tabitha gegenüber Newsweek.

"Sie sprüht vor Lebensfreude und wackelt jedes Mal mit dem ganzen Körper, wenn sie jemanden sieht, den sie mag – da muss man einfach lächeln", beschrieb sie die süßen Gesten.

Allerdings macht Ella der lange Aufenthalt auch ziemlich zu schaffen. Auch wenn die Mitarbeiter alles tun, um sie aufzumuntern, merkt man, wie anstrengend es für die Hunde sein kann.

"Sie sehnt sich nach der Geborgenheit und Beständigkeit eines richtigen Zuhauses – einem gemütlichen Bett, ruhigen Nächten und ihrer eigenen Familie."