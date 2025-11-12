Trauriger Grund: Hündin wird nach Adoption zurück ins Tierheim gebracht
USA - Über zwei Jahre ist Hündin Ella nun schon auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Zwischenzeitlich hatte sie eine Familie, doch diese brachte sie wieder ins Tierheim.
Ella lebt mittlerweile seit einigen Jahren bei der gemeinnützigen Organisation Animal House Shelter.
Die Hundedame wurde als Streunerin aus Tennesee zu der Organisation gebracht. "Leider wissen wir nicht viel über ihr Leben davor", sagte Mitarbeiterin Tabitha gegenüber Newsweek.
"Sie sprüht vor Lebensfreude und wackelt jedes Mal mit dem ganzen Körper, wenn sie jemanden sieht, den sie mag – da muss man einfach lächeln", beschrieb sie die süßen Gesten.
Allerdings macht Ella der lange Aufenthalt auch ziemlich zu schaffen. Auch wenn die Mitarbeiter alles tun, um sie aufzumuntern, merkt man, wie anstrengend es für die Hunde sein kann.
"Sie sehnt sich nach der Geborgenheit und Beständigkeit eines richtigen Zuhauses – einem gemütlichen Bett, ruhigen Nächten und ihrer eigenen Familie."
Ella liebt sehr intensiv
Dass die Hündin derzeit nicht ihre besten Tage erlebt, könnte auch an der geplatzten Adoption liegen. "Ella wurde adoptiert und wieder zurückgegeben, weil sie ihre Familie beschützte" - das liegt an der tiefen Verbindung, die sie zu ihren Liebsten aufbaut.
Das schreckt die potenziellen Adoptanten jedoch oftmals ab.
"Es ist herzzerreißend, denn das machte sie nur aus Liebe und Treue, aber es hat sie schon einige Chancen auf ein gemeinsames Leben gekostet", erklärte Tabitha.
Ein Haushalt ohne Kinder wäre für Ella am besten - da, wo sie im Mittelpunkt steht und ihre Liebe bedingungslos zeigen kann.
