Trauriger Grund: Hündin wird nach Adoption zurück ins Tierheim gebracht

Ein Hund wurde adoptiert und aus einem herzzerreißenden Grund wieder zurückgegeben.

Von Maxima Michael

USA - Über zwei Jahre ist Hündin Ella nun schon auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Zwischenzeitlich hatte sie eine Familie, doch diese brachte sie wieder ins Tierheim.

Ella am ersten Tag im Tierheim - voller Vorfreude, ein neues Zuhause zu finden.
Ella am ersten Tag im Tierheim - voller Vorfreude, ein neues Zuhause zu finden.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/animalhouseshelterhuntley

Ella lebt mittlerweile seit einigen Jahren bei der gemeinnützigen Organisation Animal House Shelter.

Die Hundedame wurde als Streunerin aus Tennesee zu der Organisation gebracht. "Leider wissen wir nicht viel über ihr Leben davor", sagte Mitarbeiterin Tabitha gegenüber Newsweek.

"Sie sprüht vor Lebensfreude und wackelt jedes Mal mit dem ganzen Körper, wenn sie jemanden sieht, den sie mag – da muss man einfach lächeln", beschrieb sie die süßen Gesten.

Katze verhält sich plötzlich anders bei Hund: Als Besitzerin die Wahrheit herausfindet, bricht ihr Herz
Hunde Katze verhält sich plötzlich anders bei Hund: Als Besitzerin die Wahrheit herausfindet, bricht ihr Herz

Allerdings macht Ella der lange Aufenthalt auch ziemlich zu schaffen. Auch wenn die Mitarbeiter alles tun, um sie aufzumuntern, merkt man, wie anstrengend es für die Hunde sein kann.

"Sie sehnt sich nach der Geborgenheit und Beständigkeit eines richtigen Zuhauses – einem gemütlichen Bett, ruhigen Nächten und ihrer eigenen Familie."

Ella liebt sehr intensiv

Ella wartet nach 740 Tagen im Tierheim wieder auf ein neues Zuhause.
Ella wartet nach 740 Tagen im Tierheim wieder auf ein neues Zuhause.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/animalhouseshelterhuntley

Dass die Hündin derzeit nicht ihre besten Tage erlebt, könnte auch an der geplatzten Adoption liegen. "Ella wurde adoptiert und wieder zurückgegeben, weil sie ihre Familie beschützte" - das liegt an der tiefen Verbindung, die sie zu ihren Liebsten aufbaut.

Das schreckt die potenziellen Adoptanten jedoch oftmals ab.

"Es ist herzzerreißend, denn das machte sie nur aus Liebe und Treue, aber es hat sie schon einige Chancen auf ein gemeinsames Leben gekostet", erklärte Tabitha.

Hund kann Happy End kaum erwarten: Wie lange muss Sam noch warten?
Hunde Hund kann Happy End kaum erwarten: Wie lange muss Sam noch warten?

Ein Haushalt ohne Kinder wäre für Ella am besten - da, wo sie im Mittelpunkt steht und ihre Liebe bedingungslos zeigen kann.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/animalhouseshelterhuntley

Mehr zum Thema Hunde: