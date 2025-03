Trauriger Husky: Tierheim kümmert sich um verängstigten Hund, doch jede Hilfe schlägt fehl

In der Hoffnung, Hilfe zu bekommen, teilte das Tierheim Ghosts Geschichte auf TikTok .

Ghost verbrachte die meiste Zeit isoliert in einer Ecke seines Zwingers und zeigte keinerlei Interesse an den Menschen um ihn herum. Eines Tages ging Jan mit Ghost spazieren, doch der Hund war völlig erstarrt und versteckte sich hinter einem Busch - schließlich musste er zurück getragen werden. "Es war so traurig, das zu sehen", sagte Jan.

Die ehrenamtliche Tierheim-Angestellte Jan Vega sagte gegenüber Newsweek : "Er fraß tagsüber nicht, sondern knabberte nur an seinem Futter, sobald das Licht ausging. Eine unserer Freiwilligen saß mehrere Tage lang mit ihm in seinem Zwinger. Sie spielte ihm sanfte Musik vor, brachte ihm Leckerlis und sprach mit ihm, aber nichts half."

Mit 5,9 Millionen Aufrufen und mehr als 760.000 Likes ging das TikTok-Video viral. Zahlreiche Menschen zeigten sich von der Geschichte des eingeschüchterten Hundes berührt und wollten mehr wissen.

Auch die Tierschutzorganisation "Shadow Husky Rescue" wurde auf Ghost aufmerksam und bot ihre Hilfe an.

"Gemeinsam gelang es uns, eine tolle Pflegefamilie zu finden, die ihn sofort aufnehmen konnte", sagte Jan. "Seine neue Besitzerin hat viel Erfahrung mit Hunden und geht alles sehr langsam an. Ghost kann sich in aller Ruhe entspannen, bevor er zu den anderen Hunden gelassen wird. Sie hat ein eigenes Zimmer für ihn, in dem er die meiste Zeit des Tages verbringt."

Es wird vermutet, dass Ghost in der Vergangenheit möglicherweise misshandelt wurde - was seine ausgeprägten Ängste erklären würde. Was auch immer passiert ist - Jan und ihre Mitstreiter freuen sich sehr darüber, dass sie mithilfe von Social Media das Leben des süßen Huskys deutlich verbessern konnten.