Mops-Dame kann kaum noch laufen: Dann lassen sich findige Mitarbeiter etwas Besonderes einfallen
Northampton (Großbritannien) - Eine rührende Geschichte aus einer Hundetagesstätte zeigt, wie viel Mitgefühl und Aufmerksamkeit der richtige Umgang mit Tieren bewirken kann.
Mops-Dame Maggie ist gesundheitlich in die Jahre gekommen. Schon seit Längerem besucht sie daher regelmäßig die Tierpflege-Einrichtung "Teddy’s Dog Care" im englischen Northampton.
Über die Jahre hinweg entwickelte sich zwischen Maggie und den Angestellten eine enge Bindung. Doch mit zunehmendem Alter wurde der Alltag der Hündin schwieriger: Eine degenerative Erkrankung schränkte ihre Beweglichkeit ein. Schließlich fiel es immer mehr auf, dass sie beim Spielen nicht mehr mit den anderen Hunden mithalten konnte.
Maggies Betreuer entschieden sich daraufhin für eine besondere Geste und schenkten ihr einen speziell angepassten Hunde-Rollstuhl. Plötzlich konnte sich der kleine Vierbeiner wieder frei bewegen, über den Hof flitzen und mit ihren Artgenossen spielen.
Die Freude darüber, Maggie wieder so lebendig zu sehen, ging auf dem TikTok-Kanal "teddysdogs" viral und berührte die Herzen zahlreicher Zuschauer. Für das Team der Hunde-Tagesstätte wurde dieser Augenblick zu etwas ganz Besonderem.
Hündin Maggie ist dank Rollstuhl wieder mobil
Maggie selbst nahm die neue Hilfe sofort an. Mit sichtbarer Entschlossenheit gewöhnte sie sich schnell an den Rollstuhl und ihre neu gewonnene Mobilität.
Erkrankungen wie Arthrose oder degenerative neurologische Leiden können die Bewegungsfähigkeit bei Hunden stark einschränken. Viele dieser Krankheiten sind nicht heilbar, doch moderne Hilfsmittel wie Rollwagen oder gezielte Therapien können entscheidend dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern.
Titelfoto: TikTok/teddysdogs