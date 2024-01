Tyson vom Pech verfolgt: Findet der hübsche Rüde noch sein Glück?

Schäferhund-Mix Tyson (11) lernt gerne Neues. © Berliner Tierheim (Bildmontage)

2017 wurde Tyson wegen einer Erkrankung seiner Vorbesitzerin im Tierheim abgegeben. Kaum zu glauben, dass sich seither kein neues Zuhause für den Rüden gefunden hat.

Schließlich ist Tyson stubenrein, sehr gelehrig und liebt es sogar, im Auto mitzufahren. Mit netten Hundedamen versteht er sich bestens. Für einige Stunden kann Tyson ohne Probleme auch einmal allein bleiben.

Dennoch sind die Jahre im Tierheim nicht spurlos an dem Hund vorbeigegangen. Zwar ist Tyson vom Kopf her hellwach, doch das eine oder andere Wehwehchen plagt ihn. So erhält der Schäferhund-Mix für seine Hüftgelenkdysplasie (HD) und Spondylosen lebenslang eine kostenlose Behandlung in der Praxis des Tierheims.

Bei unsicheren Menschen kann sich Tyson etwas distanzlos verhalten. Sein neuer Besitzer sollte daher hundeerfahren sein, ihn souverän führen und ruhig und konsequent Grenzen setzen. Wenn Tyson sein Herrchen respektiert, ist er feinfühlig, aufmerksam und bemüht sich, jeden Wunsch von den Augen abzulesen.

Für das schöne Tier wird ein ebenerdiges Zuhause in einer eher ruhigen Umgebung gesucht. Kinder und Katzen sollten nicht im Haushalt leben.