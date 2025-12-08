Ungestümer Golden Retriever lernt Baby kennen: Was er dann tut, löst Lachtränen aus

Ontario (Kanada) - Bei dieser ersten Begegnung gingen sie lieber auf Nummer sicher. Als der ungestüme Golden Retriever Kobe erstmals die kleine "Baby Sis" kennenlernen durfte, fixierten seine Besitzer das Maul des Hundes. Allerdings stellte sich sehr bald heraus, dass Kobe für das kleine Mädchen keine Gefahr darstellte. Doch in gewisser Weise blieb er trotzdem ein Risiko. Allerdings nur auf einer Ebene, die bei TikTok mittlerweile für Gelächter sorgt.

Seine Besitzer gingen kein Risiko ein, als Golden Retriever Kobe ihre Tochter "Baby Sis" kennenlernen durfte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/airbudkobe

Seit vergangener Woche geht das kuriose Video aus Ontario, Kanada, viral. Darin ist zunächst das holprige Kennenlernen zu sehen. Denn Kobe ist im Clip wahrlich wild und aufgeregt, als sein Herrchen ihn zu dem Säugling führt.

Kein Wunder, dass er nur mit einer Leine und einem Schutz ums Maul an das Baby herandarf. Allerdings hält dieser Zustand nicht lange an. Bereits in der nächsten Szene ist der Golden Retriever ungesichert - macht entsprechend, was er will.

Im Untertitel erklärt Frauchen Danielle Vanos: "Eines Tages wird deine Mama einen neuen, haarlosen Welpen nach Hause bringen und dir sagen, dass du nichts von ihm stibitzen sollst."

Und weiter: "Es ist sehr wichtig, dass du nicht auf sie hörst." Die Aufnahmen, die dann folgen, sorgen für jede Menge Heiterkeit.