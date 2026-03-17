Vani saß auf der Tötungsstation! Kleine Hündin trotzt trauriger Vergangenheit

Kassel - Sie war bereits auf der Tötungsstation! Vani hat eine schlimme Vergangenheit hinter sich, davon lässt sich die Hündin aber nicht brechen. Sie hat dank der Hilfe von Tierschützern eine neue Chance - und hofft auf ein Happy End.

Vani wartet im Tierheim "Wau-Mau-Insel" voller Sehnsucht auf liebevolle Menschen und ihr Für-immer-Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Derzeit lebt die Mischlingsdame im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel. Die Kleine zeigt sich dort laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als äußerst liebenswerte und freundliche Dame besten Alters.

Übernommen wurde die 35 Zentimeter große und 5,5 Kilogramm schwere Fellnase demnach vom ungarischen Tierheim in Kiskunhalas, nachdem sie zuvor als Fundtier auf der Tötungsstation gelandet war. Gechippt war sie trotz Pflicht in Ungarn nicht.

Die "Wau-Mau-Insel" hat ein Abkommen mit der Stadt Kiskunhalas, dass die Vierbeiner von den Hundefängern übernommen werden und somit keine der Fellnasen mehr getötet werden muss.

Vani hat eines der begehrten Tickets für die Reise nach Deutschland erhalten. Sie muss - wie alle Neuzugänge - noch einen Eingangscheck beim Tierarzt absolvieren und ein länderspezifisches Reisekrankheitenprofil erhalten.

Kennenlernen kann man die sieben Jahre alte Hündin laut dem Tierheim aber bereits. Vani zeigt sich sehr menschenbezogen und verträgt sich gut mit Artgenossen. Die Hoffnung ist deshalb, dass sie nicht allzu lange auf ihre neue Familie warten muss.