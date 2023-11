Vater glaubt nicht, dass Hund eifersüchtig auf seine Babys ist: Dann zeigt ihm seine Frau ein Video

Boston (USA) - Mussten es denn unbedingt auch noch Zwillinge sein? Der siebenjährige Rüde Percy war immer die Nummer eins bei seinen Besitzern gewesen. Doch seitdem Sam Perlow (32) und seine Frau Molly (32) Eltern geworden sind, ist in seinem Zuhause in Boston alles anders. Aufgrund der beiden Babys spielt der Hund nicht mal mehr die zweite, sondern gleich die dritte Geige. Dass Percy eifersüchtig sein könnte, wollte sein Herrchen trotzdem nicht glauben. Dann zeigte ihm seine Frau ein Video, das nicht nur ihm, sondern auch 1,9 Millionen TikTok-Usern zu denken gab.

Rüde Percy war bei seinen Besitzern die unangefochtene Nummer eins. Dann kamen die Babys und Herrchen Sam Perlow (32) hatte plötzlich viel weniger Zeit für ihn. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/twindaddiaries

Ende Oktober ging der Clip viral, kassierte knapp 100.000 Likes sowie Dutzende Kommentare. Der Grund: Im Video ist Papa Sam zu sehen, der mit einem seiner Babys im Bett schläft. Direkt daneben sitzt Percy, der sein Herrchen geradezu anstarrt - und dabei ziemlich eifersüchtig wirkt.

"Percy hat immer mit uns im Bett geschlafen, und er liebt es zu kuscheln. Als meine Frau mir das Video zeigte, in dem er mich und eines der Mädchen ansieht, konnte ich nicht aufhören zu lachen", sagte der 32-Jährige diese Woche im Gespräch mit Newsweek.



Trotz des erdrückenden "Beweismaterials" wollte der zweifache Vater kein schlechtes Wort über seinen besten Freund auf vier Pfoten verlieren.

Ganz im Gegenteil: "Er hat so viel Persönlichkeit, und das kommt jeden Tag zum Ausdruck. Er bringt uns zum Lachen und bringt unserer Familie so viel Freude, und ich bin froh, dass so viele Menschen in diesem Video ein kleines Stück von ihm sehen konnten", so der US-Amerikaner.