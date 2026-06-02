Vergiftet und stranguliert: Mann und Frau sollen Hund grausam gequält haben

Pößneck - In Pößneck ist Ende vergangenen Jahres ein Hund offenbar qualvoll zu Tode gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

In Pößneck soll ein Hund von zwei Personen offenbar zu Tode gequält worden sein. (Symbolfoto) © Demy Becker/dpa

Wie die Polizei am Montag (1. Juni) mitteilte, sollen ein 41-Jähriger und eine 21-Jährige das Tier gequält und misshandelt haben.

Den Angaben nach sollen die beiden namentlich bekannten Beschuldigten den Vierbeiner zunächst vergiftet und anschließend stranguliert haben.

Die Tat habe sich im November 2025 abgespielt. Im Dezember sei gegen den Mann und die Frau Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet worden. Seitdem laufen die Ermittlungen der Kripo Saalfeld. Diese erfolgen in enger Abstimmung mit dem Veterinäramt des Saale-Orla-Kreises.