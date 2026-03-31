Vermisster Hund in engem Schacht gefangen: Nachbar hört Geräusch und handelt sofort

Norfolk (Virginia/USA) - Das hatte sich der Vierbeiner wohl etwas anders vorgestellt: Während eines Spaziergangs durch den Garten seiner Herrchen bemerkte der 15-jährige Pitbull Diesel, dass das Eingangstor zur Straße offen stand. Er nutzte die Gelegenheit, entwischte und steckte wenig später in einem Abwasserkanal fest.

Der 15-jährige Pitbull Diesel verharrte über 24 Stunden in einem schmalen Schacht aus, bis ein Nachbar seine Hilferufe hörte. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/norfolkanimals/cityofnorfolkva/norfolkfire_rescue

Nachdem die Besitzer des Hundes am Samstag festgestellt hatten, dass ihre Fellnase Reißaus nahm, eilten sie sofort aus dem Haus, um nach dem alten Rüden zu suchen.

Mehrere Stunden vergingen, doch die Familie konnte den Pitbull nicht finden. Schließlich fuhren die Besitzer ins Tierheim von Norfolk (Virginia/USA), um eine Vermisstenanzeige aufzugeben, berichtet das Norfolk Animal Care Center.

Am Sonntag folgte dann eine überraschende Nachricht. "Ein Bürger hörte einen Hund in Not bellen und rief die Leitstelle des Tierschutzes um Hilfe", fügte das Team hinzu. Vor Ort stellte das Jaulen des Hundes die Einsatzkräfte jedoch vor ein Rätsel: Woher kam es?

Schließlich fanden die Retter Diesel in einem schmalen Abwasserkanal vor. Mit riesigen Augen beobachtete der 15-Jährige die nächsten Schritte. Die Behörden hoben den schweren Deckel des Kanals ab und zogen den Rüden behutsam mit einem Seil an die Oberfläche.

Wie der Pitbull während seines spontanen Rundgangs durch die Nachbarschaft in den schmalen Schacht kommen konnte, blieb bislang ungewiss.