Vermisster Hund wird nach drei Jahren wiedergefunden: Doch die Wiedervereinigung ist bittersüß

Diese teilte den Tier-Rettern mit, dass Bentleys Besitzerin leider in der Zeit, in welcher der Vierbeiner unauffindbar war, an Krebs verstorben ist. Umso glücklicher war sie, dass ihr Hund wohlbehalten gefunden wurde.

Jahre später wurde Bentley über 1000 Kilometer weit entfernt in Philadelphia von den Mitarbeitern der Tierschutz-Organisation "ACCT Philly" von der Straße gerettet und in ein Tierheim gebracht.

Während er nicht aufzufinden war, verstarb sein Frauchen. Dessen Schwester nahm den Vierbeiner deshalb überglücklich in Empfang. © Collage: Screenshot/Facebook/ACCT Philly

Ein paar Wochen nach seiner Entdeckung konnten Bentley und Dee wieder vereint werden. Ein Video des "ACCT Philly" zeigt den rührenden Moment, in dem sich Mensch und Tier in die Arme fallen. "Ich habe dich so sehr vermisst", erklärt Dee schluchzend.

Im Clip erklärt die Frau aus Memphis, dass man damals verzweifelt nach dem Pitbull gesucht hatte. Ihre Schwester, die nicht "bei bester Gesundheit" gewesen war, hätte den Hund nicht aufgeben wollen.

"Ich weiß nicht, wie er den weiten Weg nach Philadelphia geschafft hat, aber ich bin so dankbar", meint Dee gerührt.

"Alles an ihm erinnert uns an sie", fügt die US-Amerikanerin in Gedanken an ihre Schwester hinzu. "Du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Bentley, ich liebe dich so sehr."

Dank der Hilfe der Tierschutz-Organisation konnte man den Vierbeiner sicher die rund 1600 Kilometer zurück in sein Zuhause bringen. Dort lebt er ab sofort bei der Schwester seines verstorbenen Frauchens.