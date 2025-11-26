Vernachlässigt und beschlagnahmt: Gibt es für Kämpferin Rumy noch ein Happy End?
Mainz - Kleiner Vierbeiner, große Geschichte! Jack-Russel-Mischling Rumy landete aufgrund einer Beschlagnahmung im Mainzer Tierheim. Jetzt sucht die süße Hündin Menschen, die ihr Leben endlich in sichere Bahnen lenken.
Ihre süß-dreinblickenden Kulleraugen lassen nicht gerade darauf schließen, wie schwer es die kleine Rumy bisher wirklich gehabt haben muss.
Die schneeweiße Fellnase wurde von den Behörden aus schlechter Haltung befreit und schließlich ins Tierasyl gebracht.
Eine Sicherstellung wird erst dann durchgeführt, wenn die Umstände wirklich extrem und nicht mehr artgerecht sind.
Rumy ist etwa 2019 geboren und hat früh gelernt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und genau das spürt man: Sie weiß ganz genau, was sie will.
Doch hinter der energiegeladenen Fassade steckt eine kluge Samtpfote, die Führung nicht verweigert, sondern sie herbeisehnt.
Mischlingshündin Rumy benötigt eine ruhige Umgebung und Sicherheit
Menschen, die ihr mit Ruhe und Beständigkeit begegnen, sind für sie Gold wert. Rumy sucht nicht die lauten Abenteuer, sondern verlässliche Personen, die ihr zeigen, dass die Welt auch freundlich sein kann.
Ihr bekanntestes Ritual: An der Leine bellt Rumy gern alles an, was ihr nahekommt - Hunde wie Menschen. Kein Aggressionsproblem, sondern ein Muster, das sich über Jahre verfestigt hat.
Niemand hat ihr erklärt, dass es entspannter geht. Fachkundige, geduldige Anleitung wird hier schnell Wunder bewirken können.
Vieles ist für Rumy neu: Alleinbleiben, Stubenreinheit, das große Einmaleins des Alltags. Doch sie lernt schnell, macht Fortschritte, will gefallen. Eine Hundeschule wäre für sie das perfekte Sprungbrett in ein gelasseneres Leben.
Für Rumy sucht das Tierheim ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder - ein Umfeld, das ihr Stabilität schenkt und sie liebevoll an die Pfote nimmt.
Rumy sucht ein liebevolles Für-Immer-Zuhause
Wer bereit ist, sich auf diese besondere Hündin einzulassen, wird schnell merken: Hinter diesem Wirbelwind steckt ein Herz, das nur darauf wartet, ankommen zu dürfen.
Wenn Ihr Rumy die Chance auf einen echten Neuanfang geben möchtet, freut sich das Mainzer Tierheim darauf, Euch kennenzulernen. Möglich ist dies per über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Mainz