Vernachlässigt und beschlagnahmt: Gibt es für Kämpferin Rumy noch ein Happy End?

Mainz - Kleiner Vierbeiner, große Geschichte! Jack-Russel-Mischling Rumy landete aufgrund einer Beschlagnahmung im Mainzer Tierheim. Jetzt sucht die süße Hündin Menschen, die ihr Leben endlich in sichere Bahnen lenken.

Jack-Russel-Mix Rumy ist schätzungsweise sechs Jahre alt. © Tierheim Mainz

Ihre süß-dreinblickenden Kulleraugen lassen nicht gerade darauf schließen, wie schwer es die kleine Rumy bisher wirklich gehabt haben muss.

Die schneeweiße Fellnase wurde von den Behörden aus schlechter Haltung befreit und schließlich ins Tierasyl gebracht.

Eine Sicherstellung wird erst dann durchgeführt, wenn die Umstände wirklich extrem und nicht mehr artgerecht sind.

Rumy ist etwa 2019 geboren und hat früh gelernt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und genau das spürt man: Sie weiß ganz genau, was sie will.

Doch hinter der energiegeladenen Fassade steckt eine kluge Samtpfote, die Führung nicht verweigert, sondern sie herbeisehnt.