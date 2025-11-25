Hündin gräbt Loch im Garten, dann taucht plötzlich ein Kopf auf

Tennessee (USA) - Ein Loch im Garten? Für die meisten Anwohner wohl eher kein Grund zur Freude. Auch eine Frau aus den Vereinigten Staaten war zunächst sicher nicht angetan, als sie ihre Hündin beim Buddeln auf dem Grundstück erwischte. Was dann aber zum Vorschein kam, änderte ihre Meinung sofort.

American-Bully-Hündin "Gemma Lou" sorgte für Aufregung, als sie am Gartenzaun buddelte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/missgemmalou

America Bully "Gemma Lou" hatte sich an jenem Tag am Gartenzaun zu schaffen gemacht und war trotz einer vorangegangenen Operation kaum zu halten.

In einem Video von Besitzerin Sophia Rudy aus Tennessee sieht man, wie die Hündin eifrig immer weiter in die Tiefe gräbt, bis ... schließlich ein Kopf auftauchte.

Glücklicherweise sollte an dieser Stelle keine Horror-Entdeckung gemacht, sondern stattdessen eine neue Freundschaft geschlossen werden!

Denn dank Gemmas Loch, konnte nun der Hund des Nachbarn unter dem Zaun hindurch lugen. Der schwarz-weiße Vierbeiner namens "Rocky" wäre wohl am liebsten direkt zu Gemma gekrochen, wenn deren Buddel-Werk nicht etwas zu klein gewesen wäre. Bisher passte nur seine Schnauze hindurch, die von Gemma viele kleine Küsse abbekam.

Auch Sophias Vierbeiner wollte ihrem neuen Fellfreund nahe sein, wie sie mit herzzerreißendem Winseln und flehendem Blick in Richtung Frauchen zu Verstehen gibt.