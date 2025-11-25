Hündin gräbt Loch im Garten, dann taucht plötzlich ein Kopf auf

Eine US-Amerikanerin berichtet auf Social-Media über die neue Freundschaft ihrer American-Bully-Hündin Gemma Lou mit dem Nachbarshund.

Tennessee (USA) - Ein Loch im Garten? Für die meisten Anwohner wohl eher kein Grund zur Freude. Auch eine Frau aus den Vereinigten Staaten war zunächst sicher nicht angetan, als sie ihre Hündin beim Buddeln auf dem Grundstück erwischte. Was dann aber zum Vorschein kam, änderte ihre Meinung sofort.

America Bully "Gemma Lou" hatte sich an jenem Tag am Gartenzaun zu schaffen gemacht und war trotz einer vorangegangenen Operation kaum zu halten.

In einem Video von Besitzerin Sophia Rudy aus Tennessee sieht man, wie die Hündin eifrig immer weiter in die Tiefe gräbt, bis ... schließlich ein Kopf auftauchte.

Glücklicherweise sollte an dieser Stelle keine Horror-Entdeckung gemacht, sondern stattdessen eine neue Freundschaft geschlossen werden!

Denn dank Gemmas Loch, konnte nun der Hund des Nachbarn unter dem Zaun hindurch lugen. Der schwarz-weiße Vierbeiner namens "Rocky" wäre wohl am liebsten direkt zu Gemma gekrochen, wenn deren Buddel-Werk nicht etwas zu klein gewesen wäre. Bisher passte nur seine Schnauze hindurch, die von Gemma viele kleine Küsse abbekam.

Auch Sophias Vierbeiner wollte ihrem neuen Fellfreund nahe sein, wie sie mit herzzerreißendem Winseln und flehendem Blick in Richtung Frauchen zu Verstehen gibt.

Hündin gräbt Loch, um Nachbarhund zu besuchen

Die US-Amerikanerin kann dazu glücklicherweise gute Nachrichten verkünden: "Wir haben mit den Nachbarn gesprochen und beschlossen, sie weitergraben zu lassen 😂", schreibt Sophia auf TikTok. Auch ein offizielles Treffen zwischen den beiden Turteltauben ist geplant, was allerdings noch gut vorbereitet werden muss.

Gemma Lou erholt sich derzeit noch von einer Kreuzband-Operation und soll außerdem vor dem Date mit Rocky kastriert werden. Dadurch soll der Nachbarshund, der noch im Welpenalter ist, etwas ruhiger werden und das Spielen zwischen den Tieren etwas gesitteter machen.

Wenn alle "Vorsichtsmaßnahmen" getroffen wurden, steht dem Aufeinandertreffen von Gemma und Rocky also nichts mehr im Weg.

Sollten sich die beiden Hunde dann wie erhofft gut verstehen, soll im Gartenzaun ein kleines Tor eingebaut werden, damit Gemma nicht wieder selbst einen Tunnel graben muss.

