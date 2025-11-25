Vor dem Tierheim ausgesetzt: Muffin sucht ein liebevolles Zuhause

Pirna - Rottweiler "Muffin" wurde ausgesetzt - jetzt sucht er ein liebevolles Zuhause fernab des Tierheims Pirna .

Muffin wurde vor dem Tierheim angebunden und ausgesetzt. © tierheim-pirna.de

Wie der Tierschutzverein Pirna mitteilt, wurde der etwa zwei Jahre alte Rottweiler-Rüde Muffin im April einfach vor dem Tierheim in Krietzschwitz angebunden und ausgesetzt.

Diese belastende Erfahrung hat bei ihm deutliche Spuren hinterlassen: Gegenüber fremden Menschen zeigt er sich zunächst äußerst misstrauisch.

Erschwerend kommt hinzu, dass bei Muffin eine Hüftdysplasie diagnostiziert wurde, die ihm zu Beginn spürbare Schmerzen bereitete und seine Eingewöhnung zusätzlich erschwerte.

Mit medizinischer Betreuung und behutsamem Training hat sich sein Zustand jedoch verbessert.