Vor dem Tierheim ausgesetzt: Muffin sucht ein liebevolles Zuhause
Pirna - Rottweiler "Muffin" wurde ausgesetzt - jetzt sucht er ein liebevolles Zuhause fernab des Tierheims Pirna.
Wie der Tierschutzverein Pirna mitteilt, wurde der etwa zwei Jahre alte Rottweiler-Rüde Muffin im April einfach vor dem Tierheim in Krietzschwitz angebunden und ausgesetzt.
Diese belastende Erfahrung hat bei ihm deutliche Spuren hinterlassen: Gegenüber fremden Menschen zeigt er sich zunächst äußerst misstrauisch.
Erschwerend kommt hinzu, dass bei Muffin eine Hüftdysplasie diagnostiziert wurde, die ihm zu Beginn spürbare Schmerzen bereitete und seine Eingewöhnung zusätzlich erschwerte.
Mit medizinischer Betreuung und behutsamem Training hat sich sein Zustand jedoch verbessert.
Muffin ist bereit für einen Neustart in ein besseres Leben
Dank der Unterstützung einer erfahrenen Trainerin und dem geduldigen Engagement der Tierheimmitarbeiter konnte Muffin Schritt für Schritt Vertrauen fassen.
Heute lässt sich der etwa 75 Zentimeter große Rüde von vertrauten Personen gern streicheln und zeigt immer häufiger seine entspannte, freundliche Seite.
Dennoch braucht der kräftige Hund eine konsequente und klare Führung. Sein Verhalten gegenüber unbekannten Menschen, anderen Tieren und auch rund ums Futter erfordert Erfahrung, Geduld und eine souveräne Erziehung.
Für Hundeanfänger ist Muffin daher nicht geeignet. Auch erfahrene Halter sollten sich bewusst sein, dass seine Größe und Kraft eine besonders verantwortungsvolle Betreuung verlangen.
Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen und erzieherischen Herausforderungen ist Muffin ein liebenswerter Hund, der sich ein stabiles und einfühlsames Zuhause wünscht. Er ist bereit für einen Neustart in ein besseres Leben und kann es kaum erwarten, endlich eine eigene Familie zu finden.
Weitere Informationen zu dem Rottweiler findet Ihr auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierheim-pirna.de