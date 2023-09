Verwahrloster Hund bekommt nach Rettung Makeover: Wie er jetzt aussieht, ist kaum zu glauben

Irvine (Kalifornien) - Eigentlich war sie gerade auf dem Weg, um einen Hund zu retten. Doch als ihr dieses Häufchen Elend auf vier Pfoten über den Weg lief, änderte Mary spontan ihre Pläne. Die Mitarbeiterin von Suzette Hall, der Leiterin des Tierheims "Logan's Legacy" im kalifornischen Irvine, heftete sich an die Fersen der kleinen Hündin. Ein paar Stunden später sollte das arme Tier in neuem Glanz erstrahlen, und zwar so sehr, dass es kaum wiederzuerkennen war.