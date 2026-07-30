30.07.2026 15:24 Vierbeiner wird endlich von Höllenqualen erlöst: So irre ist seine Verwandlung nach der Rettung

Ein Streuner auf Bali machte eine irre Verwandlung durch, nachdem er gerettet worden ist.

Von Anne-Sophie Mielke

Bali (Indonesien) - Als Tierschützer in Indonesien zu einem ausgesetzten Vierbeiner gerufen wurden, schnappten selbst die erfahrenen Retter nach Luft: Der Hund war in einem erschütternden Zustand! Doch die Tierfreunde gaben ihn nicht auf und sorgten bei ihm für eine Verwandlung, die wohl keiner von ihnen erwartet hatte.

Vierbeiner "Poleng" litt unter einer derart starken Räude, dass es fast so aussah, als hätte er sich in Stein verwandelt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/littlestepsmatter Seine Rettung verdankte Hund "Poleng" Anwohnern, die ihn zunächst immer wieder fütterten und schließlich der Hilfsorganisation "Little Steps Matter" meldeten. "In dem Moment, als wir Poleng sahen, war klar, dass er unsagbar gelitten hatte", schreibt die Organisation auf Instagram. Polengs Fell war von schwerer Räude gezeichnet, seine Haut entzündet und von einer dicken Kruste bedeckt. Die Fellnase wirkte, als hätte sie sich während ihrer Zeit auf den Straßen der indonesischen Insel in Stein verwandelt. "Little Steps Matter" bezeichnet Poleng als "schlimmsten Fall" von Räude, den die Mitarbeiter je gesehen hatten. Er wurde sofort zu einem Tierarzt gebracht, wo er einer Intensivbehandlung unterzogen wurde. Hunde "Kleiner weißer Bär" braucht endlich eine Familie: Wer schenkt Snoopy ein Zuhause? "Nachdem all die Krusten abgefallen waren und seine Haut zu heilen begonnen hatte, ließ er es zu, dass wir ihn berührten", erinnert sich Sabine Kaufmann, Gründerin der Organisation, gegenüber The Dodo.

Was für ein Unterschied: Poleng kurz nach seiner Rettung (l.) und nachdem er von seiner Pflegefamilie aufgepäppelt worden ist. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/littlestepsmatter

Straßenhund macht nach Rettung extreme Veränderung durch