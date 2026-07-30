"Kleiner weißer Bär" braucht endlich eine Familie: Wer schenkt Snoopy ein Zuhause?
Köln - Er hat bisher offenbar nicht viel von der schönen Seite des Hundelebens kennengelernt. Jetzt soll für Snoopy endlich alles anders werden: Der vierjährige Staffie sitzt im Tierheim Köln-Dellbrück und wartet dringend auf Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause schenken.
Das Tierheim hat auf Instagram ein Video des Vierbeiners veröffentlicht und damit einen Aufruf an alle Staffie-Fans gestartet. "Unser wunderbarer Snoopy ist endlich zur Vermittlung freigegeben", schreiben die Tierretter.
Der "kleine weiße Bär" hat offenbar einiges nachzuholen. In seinen vier Lebensjahren durfte Snoopy anscheinend nur sehr wenig kennenlernen.
Laut den Pflegern wurde er in einem Messi-Haushalt mit vielen Kindern groß. Aufgrund der fatalen Zustände wurde er letztendlich sichergestellt.
"Wie so oft hatten die Leute keine Halteerlaubnis für den Hund, und er hatte es nicht gut, keine gute Kombination", schildert das Tierheim. Deshalb sei er in manchen Situationen noch etwas unsicher.
Trotzdem habe der hübsche Rüde sein freundliches Wesen nicht verloren. Im Gegenteil: Laut Tierheim hat Snoopy bereits das Herz vieler Pfleger erobert.
Diese Menschen sucht Snoopy
Die Tierretter beschreiben Snoopy als "total lieben Kerl". Viele Kommandos beherrscht er bisher nicht, aber "Sitz" und "Pfote" versteht er schon.
Besonders wichtig: Snoopy möchte sich bewegen. Der Vierbeiner würde sich über Menschen freuen, die gerne mit ihm unterwegs sind und ordentlich Strecke machen.
Auch als Familienhund könne er sich laut Tierheim eignen, allerdings sollten die Kinder nicht mehr ganz klein sein.
Wer dem Vierbeiner ein Zuhause schenken möchte, muss allerdings noch einen wichtigen Punkt beachten: In NRW gelten für American Staffordshire Terrier besondere gesetzliche Auflagen. Für die Haltung ist eine behördliche Erlaubnis nötig.
Wer die Auflagen erfüllt und sich für den liebenswerten Rüden interessiert, kann sich über die Webseite des Tierheim Köln-Dellbrück melden.
Titelfoto: Bildmontage: Webseite/Tierheim Köln-Dellbrück