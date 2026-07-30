30.07.2026 16:06 Frauchen kommt nach Urlaub heim: Reaktion ihres Hundes geht so vielen ans Herz

Madison Morini aus Boston (USA) ließ in der vergangenen Woche sogar extra ihre Kamera mitlaufen, um diesen Moment mit ihrem Golden Retriever festzuhalten.

Von Christian Norm

Boston (Massachusetts/USA) - Sie ahnte es bereits - wollte es aber unbedingt genau wissen. Madison Morini aus Boston in Massachusetts ließ in der vergangenen Woche sogar extra ihre Kamera mitlaufen. Als die junge Frau nämlich nach einer Woche aus ihrem Urlaub zurückkehrte, traf sie endlich wieder auf ihre Golden-Retriever-Dame Summer. Morinis Erwartung: dass Summer "weinen" würde, sobald sie da sei.

Golden-Retriever-Dame Summer begrüßte Frauchen Madison Morini mit einem rosafarbenen Stofftier im Maul. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/madisonmorini Diesen TikTok-Clip muss man zwingend mit Ton anschauen. Sonst verpufft die Wirkung komplett. Zunächst sieht man darin das Frauchen im Auto sitzen. Dort stimmt die US-Amerikanerin ihre Follower auf die Begegnung mit ihrer Hündin ein: "Sie ist ein großes 'Cry-Baby'. Also werden wir uns mal anschauen, ob sie weint, wenn ich sie sehe. Denn sie ist normalerweise sehr sensibel." Nach einem Schnitt kommt Summer mit einem rosafarbenen Plüschtier und gesenktem Kopf auf ihre Besitzerin zugelaufen. "Hi", ruft Morini, die sich extra auf den Boden gesetzt hat. Hunde Hund ist mit Zecken übersät: Als Frau seine Ohren ansieht, ist sie endgültig sprachlos Und schon geht es los: Summer jault und wimmert bitterlich, fast schon anklagend. Ihr Frauchen weiß genau, was an dieser Stelle zu tun ist.

Süßes Begrüßungs-Video mit Mensch und Tier geht auf TikTok viral