Frauchen kommt nach Urlaub heim: Reaktion ihres Hundes geht so vielen ans Herz
Boston (Massachusetts/USA) - Sie ahnte es bereits - wollte es aber unbedingt genau wissen. Madison Morini aus Boston in Massachusetts ließ in der vergangenen Woche sogar extra ihre Kamera mitlaufen. Als die junge Frau nämlich nach einer Woche aus ihrem Urlaub zurückkehrte, traf sie endlich wieder auf ihre Golden-Retriever-Dame Summer. Morinis Erwartung: dass Summer "weinen" würde, sobald sie da sei.
Diesen TikTok-Clip muss man zwingend mit Ton anschauen. Sonst verpufft die Wirkung komplett. Zunächst sieht man darin das Frauchen im Auto sitzen.
Dort stimmt die US-Amerikanerin ihre Follower auf die Begegnung mit ihrer Hündin ein: "Sie ist ein großes 'Cry-Baby'. Also werden wir uns mal anschauen, ob sie weint, wenn ich sie sehe. Denn sie ist normalerweise sehr sensibel."
Nach einem Schnitt kommt Summer mit einem rosafarbenen Plüschtier und gesenktem Kopf auf ihre Besitzerin zugelaufen. "Hi", ruft Morini, die sich extra auf den Boden gesetzt hat.
Und schon geht es los: Summer jault und wimmert bitterlich, fast schon anklagend. Ihr Frauchen weiß genau, was an dieser Stelle zu tun ist.
Süßes Begrüßungs-Video mit Mensch und Tier geht auf TikTok viral
Immer wieder streichelt und knutscht sie das sensible Tier. Summer jault dabei mehrfach leise auf. Schließlich hat Morini ihr noch etwas Wichtiges zu sagen. "Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden mehr geliebt als dich", so das stolze Frauchen.
In den sozialen Medien rennt die junge Dame mit diesem Video offene Türen ein. Während sie auf TikTok seit dem 22. Juli 1,7 Millionen Klicks eingeheimst hat, sind es auf Instagram im selben Zeitraum sogar 2,3 Millionen.
Über fast 700.000 Likes auf beiden Portalen zusammen kann sie sich zusätzlich freuen.
Einzig in der Kommentarspalte herrscht ein wenig Unklarheit bei den Usern. Sollen sie nun Herzchen-Emojis oder vor Rührung Tränen weinende nehmen? Manch einer findet eine praktische Lösung und verwendet einfach beide hintereinander.
In jedem Fall steht fest: Summer hat mit ihrer zuckersüßen Begrüßung reihenweise Herzen erobert.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/madisonmorini