Hund ist mit Zecken übersät: Als Frau seine Ohren ansieht, ist sie endgültig sprachlos
Kalifornien - Diese Bilder sind nur schwer zu ertragen - und ebenso kaum zu glauben. Selbst Tierschützerin Suzette Hall, die die Aufnahmen seit Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite teilt, kann kaum fassen, wie diese arme Straßenhündin aussieht. Gefunden wurde der mit Zecken übersäte Vierbeiner in Kalifornien, wo Hall seit Jahren tätig ist.
"Mir fehlen einfach die Worte. Wer mich kennt, weiß, dass ich so etwas normalerweise nie sage. Aber heute… bin ich vollkommen sprachlos", gibt sie in ihrem Posting zu.
Die Bilder der Fellnase sind nur schwer zu ertragen. Auf ihrem Rücken haben sich Dutzende Zecken festgebissen. Selbst an ihren Augen hängen einige der Blutsauger.
Wirklich schrecklich sehen allerdings die Ohren des Weibchens aus. Dort reihen sich die Zecken nur so nebeneinander auf. Es dürften mehr als Hundert sein, die nur an der Innenseite von einem der Ohren hängen!
Die Außenseiten der Ohren sehen ähnlich aus. Auch die andere Innenseite steht dem in nichts nach. "Diese wunderbare Hündin ist übersät mit - so sieht es zumindest aus - Tausenden von Zecken. Tausenden. Ihr Zahnfleisch ist fast völlig weiß, und mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als ich sie sah", schreibt Hall.
Aber wie geht es nun mit dem armen Tier weiter?
Suzette Hall ringt in ihrem Beitrag um Fassung
Natürlich setzt sich die Kalifornierin dafür ein, der Hündin bestmöglich zu helfen. "Sie ist gerade auf dem Weg zu meinem Tierarzt, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu retten", so Hall.
Das Entfernen der Zecken dürfte Stunden dauern - eine harte Arbeit für den Arzt und sein Team.
"Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Beitrag verfassen soll. Ich weiß nicht, wie ich diesen tiefen Schmerz in Worte fassen kann. Ich weiß nur eines: Sie hat eine Chance verdient. Sie hat es verdient, Liebe zu erfahren - statt Vernachlässigung und Schmerz", fügt die US-Amerikanerin entsetzt hinzu.
Da die Behandlung des armen Vierbeiners teuer werden dürfte, bittet Hall zusätzlich um Spenden. Jetzt hoffen sie und ihr Team aber erst einmal, dass alles bald wieder gut wird.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall