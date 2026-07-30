Hund ist mit Zecken übersät: Als Frau seine Ohren ansieht, ist sie endgültig sprachlos

Kalifornien - Diese Bilder sind nur schwer zu ertragen - und ebenso kaum zu glauben. Selbst Tierschützerin Suzette Hall, die die Aufnahmen seit Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite teilt , kann kaum fassen, wie diese arme Straßenhündin aussieht. Gefunden wurde der mit Zecken übersäte Vierbeiner in Kalifornien, wo Hall seit Jahren tätig ist.

Wer diese Bilder kaum erträgt, sollte sich das untere nicht antun! © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall

"Mir fehlen einfach die Worte. Wer mich kennt, weiß, dass ich so etwas normalerweise nie sage. Aber heute… bin ich vollkommen sprachlos", gibt sie in ihrem Posting zu.

Die Bilder der Fellnase sind nur schwer zu ertragen. Auf ihrem Rücken haben sich Dutzende Zecken festgebissen. Selbst an ihren Augen hängen einige der Blutsauger.

Wirklich schrecklich sehen allerdings die Ohren des Weibchens aus. Dort reihen sich die Zecken nur so nebeneinander auf. Es dürften mehr als Hundert sein, die nur an der Innenseite von einem der Ohren hängen!

Die Außenseiten der Ohren sehen ähnlich aus. Auch die andere Innenseite steht dem in nichts nach. "Diese wunderbare Hündin ist übersät mit - so sieht es zumindest aus - Tausenden von Zecken. Tausenden. Ihr Zahnfleisch ist fast völlig weiß, und mir ist das Herz in die Hose gerutscht, als ich sie sah", schreibt Hall.

Aber wie geht es nun mit dem armen Tier weiter?