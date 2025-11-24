Von Chihuahua bis Schäferhund: Dresdnerin spaziert mit 17 Hunden durch die Stadt

Dresden - Sie geht mit bis zu 17 Vierbeinern gleichzeitig Gassi: Eine Hundetrainerin sorgt in Dresden für ungläubige Blicke.

Jenny Ziegler holt die Hunde täglich von zu Hause ab und bringt sie nach der Gassi-Runde wieder zurück. © privat

Jenny Ziegler gründete 2008 "Top-Dog24" und ist seitdem mit Hunden aller Rassen in Teilen von Dresden unterwegs.

Wie die Hundetrainerin auf Anfrage von TAG24 mitteilt, sind bei ihr alle Hunde willkommen - "auch intakte Rüden und Maulkorbträger". Eine längerfristige Betreuung ist ihr dabei besonders wichtig, um eine gute Beziehung zu den Vierbeinern aufzubauen.



Für die Solo-Selbstständige besteht ihre Arbeit aus mehr als nur Spaziergängen. "Ich möchte mit Hunden arbeiten und Hundehaltern zeigen, wer ihr Hund eigentlich ist, was er leisten kann, welche Bedürfnisse er hat und wie sie ihren Hund gut führen können", erklärt Jenny gegenüber TAG24.

Dabei holt sie täglich alle Hunde mit ihrem Auto ab, transportiert sie in hochwertigen Hundeboxen und geht anschließend mit ihnen in die Natur.

"Ob an die Elbe zum Baden, in die Heide zum Entdecken, auf den Heller, nach Pillnitz oder Kleinzschachwitz, zur Babisnauer Pappel oder in den Prießnitzgrund - überall ist es wunderschön", schwärmt die Hundetrainerin.