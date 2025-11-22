Nach Rettung von mehr als 100 verwahrlosten Hunden: Trauriges Duo wartet weiter auf Happy End

Leipzig - Vor rund einem Jahr mussten insgesamt 119 Hunde aus katastrophalen Zuständen von einem verwilderten Gelände in Bad Lauchstädt (Saalekreis) gerettet werden . Inzwischen haben einige Vierbeiner neue Familien gefunden, andere warten noch immer im Tierheim.

Gibbs - der nun Toni heißt - ist in seinem neuen Zuhause angekommen und fühlt sich pudelwohl. © Instagram/tierheimleipzig

Der Mischling Gibbs ist einer der glücklichen Hunde, der bereits wenige Monate nach der dramatischen Rettungsaktion ein neues Zuhause gefunden hat.

Auf Instagram teilte das Leipziger Tierheim - es hatte damals insgesamt sieben Hunde aus dem Animal-Hoarding-Fall übernommen - ein herzerwärmendes Update seiner Besitzer.

Wie das Pärchen berichtet, hat Gibbs, der inzwischen in Toni umbenannt wurde, seit der Adoption vor einem halben Jahr eine große Wandlung durchgemacht.

"Wo er anfangs noch sehr ängstlich und schüchtern war, wenig gegessen hat und fast nichts von der Welt kannte, ist er in gerade mal diesen sechs Monaten aufgeblüht ohne Ende", heißt es in dem Beitrag. "Er zeigt Interesse an seiner Umwelt (er ist auch eine kleine Wasserratte) und hat Vertrauen in uns gefasst, lässt sich ohne Probleme/Maulkorb/Leine/Halsband Zecken ziehen, Bürsten und auch überall anfassen/abtasten."

So wird Toni mit der Zeit immer verspielter und verschmuster, hat darüber hinaus einen großen Appetit entwickelt und auch mit Urlaubsfahrten und Treffen mit Artgenossen kein Problem. Also Ende gut, alles gut - zumindest für Toni. Denn nicht alle Hunde aus Bad Lauchstädt hatten das gleiche Glück.