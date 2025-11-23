Junghündin ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen: Gibt es für Lili eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Niemand suchte nach ihr, niemand meldete sich! Die junge Spitz-Mix-Hündin Lili landete unerwartet im Frankfurter Tierheim und hofft jetzt auf eine zweite Chance.

Lilis Alter konnte aufgrund der Umstände ihres Auffindens nur geschätzt werden. Sie ist etwa 2023 oder 2024 geboren. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Die arme Lili kam als sogenannter Fundhund ins Tierheim - herzlos ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen.

Mit der neuen Situation ist die kleine, dunkelhaarige Schönheit noch ein wenig überfordert und deshalb fremden Menschen gegenüber zunächst zurückhaltend. Doch wer freundlich zu ihr ist, wird schnell belohnt.

Denn kennt Lili einen Menschen erst einmal, zeigt sie ihre wahre Seite: anschmiegsam, liebevoll und richtig verschmust. Man spürt sofort, wie sehr sie sich nach Sicherheit und Nähe sehnt.

Trotz ihres holprigen Starts ins Leben ist Lili eine überraschend unkomplizierte Hündin. Sie braucht vor allem eines: Zeit und Geduld.

Wer sie nicht bedrängt, sondern ihr in Ruhe zeigt, dass alles gut ist, wird mit einem treuen, fröhlichen Alltagsbegleiter belohnt. Deshalb eignet sie sich auch für ambitionierte Hundeanfänger, die bereit sind, sich wirklich auf einen Vierbeiner einzulassen.

Lili ist noch jung und möchte etwas erleben. Sie liebt Spaziergänge und läuft bereits schön an der Leine. Außerdem spielt sie total gerne.